METEO A 15 GIORNI: caldo a oltranza ma con qualche disturbo al nord

Quest'anno soffriamo in modo particolarmente pesante il rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali che hanno come protagonista quasi indiscusso, l'anticiclone rovente africano. Sarà ancora l'africa e le sue elevate temperature a governare il tempo italiano ed europeo. Gli sconti saranno davvero pochi e la possibilità di pioggia, se si esclude qualche temporale di calore sui rilievi, saranno davvero scarse.



La persistenza dell'anticiclone africano viene confermata dalla media Ensemble degli scenari calcolati dal modello americano GFS per martedì 19 luglio, in cui si evince la persistenza dell'isoterma di 20°C alla quota di 1500 metri proprio sul Mediterraneo centrale, inclusa l'Italia:

Qui sotto le anomalie di temperatura alla quota di 850hPa calcolate dal modello americano GFS per mercoledì 20 luglio, conferma un trend votato alla persistenza dell'anticiclone africano con temperature elevate e valori generalmente sopra la media:

QUALCHE TEMPORALE SEGNATAMENTE SUI RILIEVI DEL NORD.

Non è da escludere qualche spunto d'instabilità relegato essenzialmente ai soli rilievi montuosi delle regioni settentrionali. Mancando l'azione di una perturbazione organizzata, questi temporali saranno circoscritti a poche località e generalmente di durata limitata. Inoltre sul fronte delle temperature questi temporali porteranno dei benefici solo temporanei.