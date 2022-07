Il WEEK-END sarà davvero troppo caldo? Vediamo cosa c'è di vero!

Che farà caldo nel corso della settimana non c'è alcuna ombra di dubbio, ma in questo articolo cercheremo di capire quanto caldo farà effettivamente, soprattutto in virtù di varie notizie sensazionalistiche che negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web.

Chiariamo subito che non ci sarà alcuna ondata di caldo storica nella seconda parte della settimana, checchè altre testate meteorologiche o giornalistiche ne dicano. La tendenza circa una forte accentuazione del caldo tra 15 e 17 luglio è stata pian piano rivista dai modelli matematici, sino a definirla come un'ondata di caldo classica ma comunque degna di interesse.

Il forte anticiclone si piazzerà tra Spagna, Francia e Italia imprimendo una forte subsidenza della colonna d'aria, ovvero favorirà lo schiacciamento dell'aria nei bassi strati che avrà come principale risultato un netto aumento della temperatura.

Il caldo inizierà a farsi sentire già tra giovedì e venerdì su tutto il nord e le zone interne del centro, come descritto in questo articolo. Sarà proprio in quei due giorni che avremo l'apice del caldo sul settentrione, con picchi di temperatura di 36-37°C in Val Padana.

Il week-end, invece, vedrà un leggero calo della temperatura al nord grazie all'ingresso di aria più instabile dal centro Europa, che potrebbe innescare isolati ma potenti temporali sulle Alpi, in successivo spostamento sulle pianure orientali del nord.

Farà più caldo, invece, al centro e al sud con massime fino a 35-36°C. Per il momento, però, non si intravedono temperature eccezionali per quanto riguarda l'attuale settimana.