Meteo 7 giorni: le perturbazioni atlantiche verso l'Italia, ecco dove pioverà

Mentre si consumano le ultime note instabili legate ad un'irruzione fredda artica arrivata nel Mediterraneo nel giorno di Pasqua, l'attenzione si sposta inevitabilmente al grande cambio di registro atteso in settimana.

Dopo la breve pausa prevista martedì, dovremo fare i conti con un netto cambiamento del tempo su buona parte d'Italia ed in particolare al nord e sul lato tirrenico. Da mercoledì in poi si aprirà un lungo periodo instabile e movimentato, caratterizzato da una serie di perturbazioni atlantiche ricche di pioggia che andranno ad impattare sullo Stivale portando piogge democratiche e localmente molto abbondanti, proprio quel che serve dopo la tanta siccità degli ultimi mesi.

La prima perturbazione arriverà tra mercoledì, giovedì e venerdì: l'aria instabile e più fresca atlantica darà vita ad una depressione molto profonda ed estesa tra le Baleari, la Sardagna ed il mar Tirreno. Questa depressione porterà piogge diffuse al nord e tutto il centro Italia oltre che su gran parte del lato tirrenico. Le piogge più abbondanti arriveranno al nordovest ed il medio-alto Tirreno, dove si prevedono accumuli superiori ai 50-70 mm. Le probabilità che queste piogge si realizzino sono ormai decisamente alte!

Un'altra perturbazione arriverà tra sabato e domenica, la quale troverà sempre il nord sulla propria strada, concedendo nuove preziosissime piogge. Gli accumuli totali nei prossimi sette giorni potrebbero superare i 100 mm sul nordovest ed il 60-70 mm sul lato tirrenico. Un po' più ai margini il medio-basso Adriatico ed il lato ionico, dove le piogge potrebbero rivelarsi molto più deboli e disorganizzate.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 19 aprile: freddo risveglio su tutta Italia, tempo generalmente più stabile e gradevole in giornata. Isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino. Temperature in aumento.

Mercoledì 20 aprile: perturbazione atlantica verso il Mediterraneo. In arrivo piogge sparse al nordovest e Sardegna. Nubi in aumento altrove. Temperature in aumento.

Giovedì 21 aprile: maltempo diffuso sulle regioni del nord e quelle centrali. Rischio temporali sul lato tirrenico. Temperature in calo al nord, stazionarie o in aumento altrove.

Venerdì 22 aprile: depressione in lento spostamento verso est, ancora piogge diffuse al nord e centro Italia, più sparse al sud. Neve sulle Alpi in alta quota. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Sabato 23 aprile: possibile altro forte peggioramento al nord a causa di un'altra perturbazione. Piogge a tratti intense al nordovest e medio-alto Tirreno. Temperature in aumento.

Domenica 24 aprile: maltempo al nord, migliora dalla sera momentaneamente. Più stabile e mite al sud.

Lunedì 25 aprile: generalmente stabile, eccetto isolati rovesci o temporali al nordest. Temperature in aumento.

