Meteo 7 giorni: improvvisa irruzione FREDDA su alcune regioni, poi assaggio primaverile!

Un pizzico di dinamicità meteorologica potremo riscontrarla nel corso dei prossimi sette giorni grazie all'alternanza di figure bariche molto diverse fra di loro. La maggior variabilità del tempo la troveremo al centro e al sud, mentre per il nord la staticità anticiclonica sarà ancora determinante per quasi tutto il periodo in esame.

Umidità atlantica: blande correnti umide occidentali interesseranno centro e sud tra sabato e domenica, portando tante nubi e qualche rara pioggia. Stabile e via via più soleggiato al nord.

Irruzione artica: tra lunedì e martedì si concretizzerà una rapida incursione fredda di origine artica che coinvolgerà marginalmente il sud ed il medio-basso Adriatico. Il calo termico sostanzioso sarà accompagnato da venti forti di tramontana ed un rapido fronte freddo che causerà piogge sparse, qualche acquazzone e nevicate oltre i 600-700 metri su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania. Anche in questo caso il nord resterà ai margini del freddo e del maltempo.

Anticiclone e aria mite: tra mercoledì e giovedì l'Italia farà i conti col nuovo rinforzo dell'anticiclone che, stavolta, sarà alimentato da aria mite caraibica alle medio-alte quote. Ne conseguirà un netto aumento termico da nord a sud, in pianura e in montagna. Ci aspettiamo valori termici primaverili su tutta la penisola e tempo prevalentemente stabile.

Correnti atlantiche da venerdì? Aumentano le possibilità di un peggioramento sulle regioni del nord ad opera di infiltrazioni umide nord Atlantiche dalla Valle del Rodano. Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti per capire se il nord potrà davvero rivedere la pioggia dopo una lunghissima assenza.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 5 febbraio: ingresso di aria umida atlantica verso il centro con piogge deboli e sparse (specie su Abruzzo e Molise). Temperature in aumento lieve.

Domenica 6 febbraio: addensamenti al sud con piogge molto rare, migliora al centro. Sereno e secco al nord. Temperature in aumento.

Lunedì 7 febbraio: improvvisa sferzata fredda al centro e al sud con piogge sparse, qualche grandinata e fiocchi di neve in alta collina. Venti in netto rinforzo di tramontana al sud, foehn al nord e clima secco. Temperature in aumento al nord, in netto calo al centro e al sud.

Martedì 8 febbraio: freddo al sud e medio-basso Adriatico ma con fenomeni in attenuazione. Venti forti di tramontana. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Mercoledì 9 febbraio: anticiclone in arrivo su tutta Italia, tempo stabile ovunque e temperature in aumento.

Giovedì 10 febbraio: forte anticiclone su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in impennata ovunque.

Venerdì 11 febbraio: stabile al centro e al sud, aumentano le nubi al nord per l'avvicinamento di una perturbazione nord Atlantica. Possibili prime piogge sul nordovest (da confermare).

