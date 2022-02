Meteo 15 giorni: SPIRAGLI di CAMBIAMENTO all'orizzonte?

Uno spiraglio di luce che si fa largo nel baratro della siccità e dell'alta pressione. Una piccola speranza che possa piovere in zone dove da oltre 60 giorni non cade dal cielo una misera goccia. Le mappe a medio-lungo termine anche oggi mostrano l'eventualità che un po' di pioggia - oltre ad un po' di neve in montagna - possa finalmente cadere sulle regioni settentrionali, segnatamente al nord-ovest.

Non stiamo parlando di una decisa svolta in quanto gli assetti barici ancora non cambieranno; tuttavia un passaggio precipitativo sembra oggi nelle corde per il nostro settentrione.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per sabato 12 febbraio:

Come vedete, l'alta pressione sarà sempre li, a chiudere qualunque velleità perturbata dall'Atlantico. Tuttavia, l'aria fredda questa volta non farà il solito giro passando ad est dell'Italia, ma si presenterà dal Rodano, attivando una circolazione depressionaria all'altezza del Mar Ligure. Se così fosse, il settentrione avrà finalmente un po' di pioggia ed un po' di neve in montagna a quote anche basse.

Se però volgiamo lo sguardo ulteriormente a prua, ci rendiamo conto del perchè non si potrà ancora parlare di svolta. Ecco la media degli scenari prevista per giovedi 17 febbraio:

Si nota come la distrazione dell'anticiclone sarà in verità abbastanza breve. La mappa infatti mostra una nuova accelerazione del getto sull'Europa settentrionale con il solito spanciamento della figura stabilizzante verso di noi con il suo carico di stabilità. Insomma, nulla di nuovo...

Sul fronte del freddo, vi mostriamo lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi domenica 13 febbraio, tralasciando quelli più estremi e meno probabili. E' una possibilità tutt'altro che remota e anche se oggi non è la più probabile, riteniamo interessante segnalarvela.

Notiamo isoterme a 1500 metri sull'Italia comprese tra gli 0° della Sicilia ed i -4° del centro-nord fino ad arrivare a -6° sull'alto Adriatico. Questo scenario è probabile al momento tra il 30 e il 40%, quindi con probabilità ancora piuttosto bassa.

