Meteo 7 giorni: fresco dell'est predominante, poi spunta l'Atlantico?

Con il netto calo termico avvenuto nelle ultime ore su tutta Italia possiamo salutare, con ottime possibilità, il gran caldo sub-tropicale. Sia chiaro, qualche altra giornata estiva potrebbe ancora manifestarsi quantomeno al sud (anche ad ottobre) come spesso è successo in passato, ma al momento non si intravedono ondate di caldo degne di nota nel prosieguo del mese.

Anzi, senza dubbio dovremo fare i conti con una settimana complessivamente fresca, specie al nord e al centro, con temperature inferiori alle medie del periodo. Addirittura la sensazione del freddo di notte e all'alba sarà ben presente, specie su valli e pianure. Un lieve aumento termico è da mettere in conto sulle isole maggiori, specie lunedì e martedì, ma resteremo attorno alle medie del periodo o leggermente al di sotto di esse.

A metà settimana è probabile l'arrivo di una rapida perturbazione dai Balcani che porterà qualche fenomeno sparso sul lato adriatico e al sud, più incisivo sulle isole maggiori: su Sardegna e Sicilia la possibilità di temporali è piuttosto alta, in virtù dei maggiori contrasti termici. Il nord, invece, continuerà ad essere schivato dalle piogge.

L'assenza di piogge potrebbe perdurare fino a venerdì, dopodichè comincia ad intravedersi qualche segnale di cambiamento in corrispondenza del prossimo week-end, tra 24 e 25 settembre. Il modello matematico ECMWF ci mostra la possibilità di un'affondo fresco sulla penisola iberica che potrebbe far ripartire il nastro trasportatore di piogge verso le dimenticate regioni nord-occidentali. Tuttavia siamo ancora troppo distanti, temporalmente, da questa ipotesi.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 19 settembre: qualche addensamento al nordest, sul lato adriatico e in Sicilia con qualche rapida pioggia. Stabile altrove. Temperature stazionarie.

Martedì 20 settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia eccetto qualche raro fenomeno al sud. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 21 settembre: possibile peggioramento a comincia dal medio Adriatico, in estensione entro sera al sud. Più secco al nord. Temperature in calo ovunque.

Giovedì 22 settembre: Piogge residue al sud, soleggiato altrove e clima molto fresco a tratti freddo di notte.

Venerdì 23 settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati acquazzoni sulle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Sabato 24 settembre: stabile su quasi tutta Italia e clima gradevole.

Tra pomeriggio e sera ipotetico peggioramento al nordovest per l'avvicinamento di aria più instabile atlantica.

Domenica 25 settembre: ipotetica giornata instabile al nord, specie al nordovest, a causa di una perturbazione atlantica (da confermare). Più stabile al sud con clima molto mite.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località