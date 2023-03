Meteo 7 giorni: dopo la mitezza FORTE calo delle temperature, ecco il maltempo

Dalla mitezza al brusco ritorno del freddo: tutto questo accadrà nell'arco di un paio di giorni nel corso della prossima settimana grazie all'avvicendamento di figure bariche totalmente opposte tra di loro.

Le correnti tiepide sud-occidentali ci faranno compagnia ancora per diversi giorni, almeno fino alle prime ore di martedì eccezion fatta per un breve cambio di vento domenica che regalerà qualche piovasco al sud e sul basso Adriatico.

Le temperature non subiranno grandi variazioni e si manterranno ben salde oltre le medie del periodo su tutta Italia.

Così sarà fino a martedì, quando addirittura ci aspettiamo clamorose anomalie positive di circa 10°C su centro e sud Italia! Al nord, invece, la situazione cambierà diametralmente grazie all'arrivo di aria fredda nord-atlantica che regalerà non solo un calo termico consistente ma anche precipitazioni diffuse.

I primi fenomeni arriveranno da lunedì sera sul Nordovest, ma le precipitazioni più diffuse arriveranno martedì 14. Non escludiamo anche il transito di un fronte temporalesco su gran parte del nord e dell'alto Tirreno.

Mercoledì 15 il maltempo coinvolgerà gran parte d'Italia e contemporaneamente le temperature scivoleranno rapidamente fin sotto le medie. In questo modo anche la neve ne approfitterà per ammantare i monti fino a quote interessanti (generalmente oltre gli 800-900 metri). Giovedì 16 le anomalie negative saranno ancor più marcate! Insomma torneremo in inverno per qualche giorno.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 11 marzo: anticiclone in netto rinforzo su tutta Italia e tempo via via sempre più stabile. Forti nevicate sulle Alpi di confine centro-occidentali e in Valle d'Aosta fino a 1200 metri. Temperature in forte aumento.

Domenica 12 marzo: transito di aria più fresca dai Balcani verso il sud con piogge sparse, più stabile altrove. Temperature in lieve calo, eccetto per il lato tirrenico dove resteranno alte.

Lunedì 13 marzo: anticiclone più forte su tutta Italia e temperature in ulteriore aumento. Dalla sera peggiora al Nordovest, arrivano piogge e locali temporali. Temperature in aumento al centro e al sud.

Martedì 14 marzo: tempo in netto peggioramento al nord e medio-alto Tirreno. Forti rovesci al Nordest e alto Tirreno. Temperature anomale al centro e al sud con picchi di 20-22°C.

Mercoledì 15 marzo: residue piogge al Nordest, maltempo al centro e al sud con venti sostenuti e temperature in repentino calo! Nevicate in Appennino fin sui 900-1000 metri.

Giovedì 16 marzo: residue piogge al sud e sul medio-basso Adriatico, con neve oltre i 700 metri. Stabile al nord. Temperature in calo.

Venerdì 17 marzo: possibile nuovo aumento delle nubi al nord per l'avvicinamento di un'altra perturbazione atlantica. Più stabile altrove. Temperature in aumento.

