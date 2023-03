Meteo 15 giorni: progressivo ritorno del MALTEMPO nella terza decade di marzo

La saccatura atlantica che all'inizio della settimana prossima dovrebbe riportare la pioggia anche sulle regioni settentrionali (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-maltempo-tra-luned-e-marted-le-prospettive-del-modello-americano-europeo-e-canadese/96787/), sarà seguita da una temporanea e breve rimonta dell'alta pressione che si concretizzerà tra venerdì 17 e sabato 18 marzo. La vediamo raffigurata nella mappa delle probabilità di pioggia a scala europea valida per sabato 18 marzo:

Il cuneo anticiclonico secco che interesserà l'Italia nel periodo suddetto, dovrebbe essere spazzato via dalla perturbazione in ingresso sull'Europa occidentale. Il sistema frontale dovrebbe formare una depressione sul Mediterraneo occidentale foriera di piogge soprattutto per il settore centro-settentrionale italico.

A tal proposito vi mostriamo l'analisi sinottica prevista sempre dalla media degli scenari americana per lunedi 20 marzo:

Si nota la depressione ormai formata sul Mediterraneo occidentale che attiverà miti e umide correnti meridionali (frecce rosse). Tali correnti ammasseranno nubi e piogge specie sul settore centro-settentrionale della nostra Penisola.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per il giorno successivo, ovvero martedi 21 marzo:

Notiamo molte aree del settentrione con una probabilità di pioggia elevata o molto elevata, parimenti alle aree interne dell'Italia centrale. Su tutte le altre regioni la medesima probabilità viene giudicata moderata; bassa solo nelle aree colorate in blu.

Volgendo lo sguardo oltre ed arrivando a giovedi 23 marzo, questa è la probabilità di pioggia a scala italica estrapolata dal modello americano per la giornata in parola:

Non si notano praticamente aree con una bassa probabilità di pioggia...anzi, alcuni settori presentano al momento una probabilità di pioggia elevata e la maggior parte una probabilità media. In altre parole, anche oggi possiamo affermare che per il momento non si vedono periodi anticiclonici e secchi all'orizzonte. Vedremo se sarà realmente così, continuate a seguirci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località