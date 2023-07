Meteo 7 giorni: che crack dell'Estate nel pieno del Solleone

L'onda di calore prolungata che ha interessato il centro, il sud e le principali isole per quasi tre settimane sembra ora solo un vago ricordo. Le temperature sono ritornate ai livelli tipici dell'Estate mediterranea, calde ma non eccessive durante il giorno e piacevoli di notte. Questo stato di "normalità", raggiunto a fatica, sarà di breve durata.

In questo fine settimana il calore ricomincerà ad intensificarsi in tutta Italia, soprattutto nel sud e nelle isole, dove correnti calde provenienti dal Nord Africa proveranno a farci percepire caldo a tratti intenso. Sottolineiamo però che saremo distanti dal calore estremo dei giorni precedenti! Infatti, le temperature massime non dovrebbero eccedere i 35-37°C nelle zone interne. Tuttavia, una volta terminato il fine settimana e dopo un lunedì di transizione, il mese di agosto si preannuncia con alcune sorprese davvero notevoli.

L'ultimo mese della stagione meteorologica estiva potrebbe iniziare con un'ondata di freddo proveniente dal Nord Atlantico, che potrebbe causare un calo delle temperature in tutta Italia tra il 3 e il 6 agosto. Questo calo sarebbe accompagnato da forti temporali, grandinate e venti intensi. Nel pieno del Solleone assisteremo ad un vero e proprio crack dell'Estate.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Domenica 30 Luglio: temporali sparsi al nord, specie al Nordest, tra pomeriggio e sera. Rischio di grandine e colpi di vento sul Triveneto. Stabile altrove, alta pressione delle Azzorre in rinforzo ma con influenze nord-africane. Più caldo solo sulle isole maggiori e al sud, con punte fino a 35-37°C.

Lunedì 31 Luglio: ultimo giorno di Luglio con tempo generalmente stabile, eccetto qualche veloce temporale pomeridiano al nord. Temperature in nuovo calo, debole maestrale in Puglia.

Martedì 1 Agosto: temporali sparsi al nord, stabile altrove con caldo senza grandi eccessi.

Mercoledì 2 Agosto: instabilità crescente al nord, specie su Alpi e Prealpi. Caldo altrove, con punte di 35°C.

Giovedì 3 Agosto: ondata di fresco in arrivo a partire dal nord Italia. Piogge, temporali e grandinate in arrivo con forte calo termico. Ultime ore di caldo (non estremo) al sud.

Venerdì 4 Agosto: maltempo in estensione a gran parte d'Italia. Rischio temporali intensi e grandinate. Temperature in forte calo ovunque.

Sabato 5 Agosto: forte maltempo al centro-sud, con temporali violenti specie sul lato adriatico. Temporali anche al nord. Calo termico diffuso, temperature sotto le medie.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località