Meteo 15 giorni: ESTATE FERITA nei primi giorni di agosto, poi...

Agosto, terzo mese dell'estate meteorologica...un mese dedicato quasi interamente alle ferie (per chi ha la fortuna di farle). Quest'anno sembra intenzionato a giocare un brutto scherzo, almeno nella sua parte iniziale, soffiando correnti fresche nord atlantiche sulla nostra Penisola. Oltre alle temperature non all'altezza della stagione in corso, ci sarà da mettere in conto un discreto numero di temporali che interesseranno vaste porzioni del nostro Paese.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 5 agosto. Ci teniamo a precisare che la fase più intensa di questo affondo fresco si prevede tra mercoledi 2 e venerdi 4 agosto. Di conseguenza la mappa mostra la parte finale del tutto:

In questo frangente, l'aria fresca sarà già dilagata su tutta l'Italia e porterà fenomeni essenzialmente al centro-sud, versante adriatico in primis. Al nord la situazione dovrebbe iniziare a migliorare, ma sotto l'egida di temperature piuttosto basse per il periodo.

Dal punto di vista termico, ecco le temperature a 1500 metri attese in Europa durante la giornata in parola:

Temperature tra il fresco e il gradevole sull'Italia, con il caldo ben confinato a sud. Si tratterà di una vera e propria "ferita" che non sarà facile da rimarginare.

A seguire cosa potrebbe succedere? La terza mappa è sempre ricavata dalla media degli scenari del modello americano, ma è valida per mercoledi 9 agosto:

Si nota in sostanza come l'estate provi a riprendersi, ma solo su parte del centro, al meridione e sulle Isole. Qui avremo bel tempo con temperature attorno alla media del periodo. Le regioni settentrionali e probabilmente anche le aree interne dell'Italia centrale resteranno sotto il tiro delle correnti atlantiche con ancora il rischio di avere temporali in un contesto non caldo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località