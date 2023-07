Meteo 7 giorni: caldo pesante ma anche violenti TEMPORALI

Il caldo diventa sempre più forte e lo dimostrano le temperature notevoli, eccezionali, registrate nelle ultime ore. Spiccano i 42.9°C di Roma Macao, un record storico per la Capitale. Ma anche Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia stanno vivendo ore estremamente calde.

Eppure l'ondata di caldo non si placherà nell'immediato. L'anticiclone africano sarà ancora protagonista nel Mediterraneo per almeno altri sette giorni, principalmente al centro-sud e sulle isole maggiori. Eccetto un momentaneo calo delle temperature tra venerdì e domenica, principalmente al centro e al nord, il caldo sarà ancora grande protagonista della scena italiana.

Come visto in questo articolo, pare che l'apice del caldo addirittura possa arrivare ad inizio prossima settimana, prettamente su centro e sud Italia. In questo scenario potremmo superare diffusamente i 40°C sul Meridione.

Tuttavia non ci sarà solo caldo! Il nord Italia resterà ai margini dell'anticiclone, a partire da giovedì. Questo significa che potremo avere intrusioni di aria fresca atlantica che andrebbero a generare forti temporali, grandinate e nubifragi. Il rischio più alto di fenomeni intensi è tra giovedì, venerdì e sabato.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 19 Luglio: caldo esagerato da nord a sud. Punte di oltre 40°C al nord, fino a 43-45°C nelle zone interne del sud e delle isole. Possibili 45°C in Sardegna e Puglia settentrionale. Afa pesante e insopportabile di sera.

Giovedì 20 Luglio: caldo intenso ovunque, punte di 45°C su Puglia settentrionale e Sardegna. Afa insopportabile sulle coste e pianure sia di giorno che di sera. Temporali possibili su Alpi e Prealpi in serata, con sconfinamenti sulle alte pianure del nord.

Venerdì 21 Luglio: stabile e ancora troppo caldo al centro e al sud. Graduale calo termico al nord, possibili anche dei temporali intensi su Alpi, Prealpi e Val Padana, specie centro-orientale.

Sabato 22 Luglio: instabilità più frequente al nord e calo termico. Caldo estremo al sud Italia!

Domenica 23 Luglio: isolati temporali al nord e caldo senza grandi eccessi. Caldo intenso al centro e al sud.

Lunedì 24 Luglio: caldo eccezionale al centro-sud e sulle isole, possibili picchi di 45°C su Puglia, Sicilia, Sardegna.

Martedì 25 Luglio: caldo eccezionale al sud, punte di 47°C nelle zone interne di Puglia, Sicilia, Calabria. Caldo anche sul resto d'Italia.

