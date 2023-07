Meteo 7 giorni: caldo estremo su mezza Italia, ma si affacciano i temporali

Iniziamo ufficialmente da oggi quella che può trasformarsi nella settimana più torrida dell'anno, con valori termici notevolmente superiori alle medie stagionali in ampi settori dell'Italia.

L'alta pressione africana ha fatto il suo ingresso nel Mediterraneo e ora assisteremo ad un incremento progressivo di calore e umidità, giornata dopo giornata, fino al picco che potrebbe verificarsi da questo fine settimana in poi. Non è ancora definito per quanto tempo perdurerà questo episodio di calura, ma la possibilità più preoccupante è che possa estendersi per l'intera seconda metà di Luglio. Stiamo quindi parlando di circa 10 giorni di calore estremo e sempre più opprimente, sia diurno che notturno.

Ma chi sarà interessato da questo forte impulso di calore? Come preannunciato precedentemente, saranno le zone centrali, meridionali e le principali isole ad essere investite dalle correnti d'aria più calde, provenienti direttamente dal Sahara algerino. Le temperature potrebbero superare i 40°C in molte aree interne di Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, in particolare a partire da mercoledì. Inoltre, sono previste punte eccezionali ed estreme di 44-45°C per la Sicilia orientale e la Puglia settentrionale. Tali gradi potrebbero scuotere i record di calore storici registrati negli ultimi anni.

E per quanto riguarda il nord? Qui, il caldo sarà sicuramente avvertito almeno fino a mercoledì, dopo di che è sempre più probabile una diminuzione delle temperature (non drastica) che non passerà inosservata. Piogge, temporali e grandinate diventeranno sempre più frequenti nel corso della settimana, inizialmente sulle Alpi e Prealpi e successivamente anche in Pianura Padana, soprattutto a nord del Po.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Martedì 11 Luglio: grande caldo afoso su tutta Italia, punte di 40-41°C su Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo. Afa anche di sera. Isolati temporali serali al nord, specie su Alpi e Prealpi.

Mercoledì 12 Luglio: caldo clamoroso al centro, al sud e sulle isole. Possibili punte di 42-43°C nei settori interni. Temporali al nord e temperature in lieve calo.

Giovedì 13 Luglio: caldo diffuso specie al centro e al sud, temperature fino a 42°C nei settori interni. Instabile al nord con temporali localmente violenti.

Venerdì 14 Luglio: il caldo diventa eccezionale al sud e sulle isole maggiori. Caldo meno intenso al nord e rischio temporali.

Sabato 15 Luglio: caldo estremo al sud e sulle isole, punte di 42-43°C nelle zone interne, caldo anche altrove e tempo prevalentemente stabile.

Domenica 16 Luglio: caldo intenso su tutta Italia, punte di 43°C nelle zone interne del sud. Picchi di 40°C anche in Romagna e sulla fascia adriatica.

Lunedì 17 Luglio: insiste il grande caldo eccezionale su tutto il centro, il sud e le isole maggiori. Caldo intenso e afoso anche al nord.

