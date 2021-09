Meteo 7 giorni: attenzione ai TEMPORALI al sud nel week-end, poi PIOGGIA anche al nord?

Spesso nei nostri articoli sulle "speranze di pioggia" parliamo delle regioni più bisognose di acqua. In questa sede vi mostriamo una mappa per farvi capire quanto sia DRAMMATICA la situazione della siccità al centro-nord. Dove vedete il colore rosso abbiamo condizioni di siccità estrema; l'arancione sottintende invece una siccità severa, mentre il giallo una siccità moderata.

Come vedete, quasi tutto il centro-nord salvo poche eccezioni, è in condizioni di siccità severa o estrema, così come alcuni settori della Puglia e della Lucania. Le altre regioni invece se la passano meglio, alpiù con una siccità moderata nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna.

Il prossimo week--end porterà temporali forti all'estremo sud ed in Sicilia; ecco la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di sabato 11 settembre:

Ribadiamo il rischio di temporali forti e nubifragi su Sicilia, Calabria, Cilento, Golfo di Taranto e Salento. Qualche temporale sarà ancora probabile sull'est della Sardegna, mentre su tutte le altre regioni tempo asciutto e soleggiato.

Domenica qualche temporale si attarderà tra Sicilia, Calabria e Golfo di Taranto, ma la situazione tenderà a migliorare. Sul resto d'Italia ancora tempo soleggiato e siccitoso.

Volgendo lo sguardo alla settimana prossima, lunedi 13 e martedi 14 settembre saranno due giornate soleggiate da nord a sud ed anche abbastanza calde. La situazione potrebbe invece cambiare tra mercoledi 15 e giovedi 16 settembre.

Il modello americano questo pomeriggio conferma l'arrivo di piogge e temporali al nord e sulla Toscana, come mostra questa mappa incentrata tra mercoledi 15 e giovedì 16 settembre.

Giungono quindi conferme anche questo pomeriggio circa il beneaugurante arrivo della pioggia su molte aree del centro-nord a metà della settimana prossima. Al meridione e sulla Sicilia invece non si avranno fenomeni; temperature in calo al centro-nord, stazionarie altrove.

RIASSUMENDO: sabato 11 settembre temporali forti e nubifragi su Calabria, Sicilia, Golfo di Taranto e Salento. Qualche temporale ancora sulla Sardegna, per il resto bel tempo.

Domenica 12 settembre: ancora qualche temporale su Sicilia, Calabria e Ionio, altrove tempo abbastanza buono.

Lunedi 13 e martedi 14 settembre: bel tempo da nord a sud a parte nubi locali senza conseguenze. Temperature in aumento.

Mercoledi 15 settembre: pioggia in arrivo al nord e sulla Toscana, ad eccezione forse della Romagna, situazione invariata altrove.

Giovedi 16 settembre: piogge sparse e temporali su tutto il centro-nord, più soleggiato al sud e sulla Sicilia, calo termico al centro-nord.

Venerdi 17 settembre: variabile con qualche pioggia e temperature gradevoli.