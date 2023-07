METEO A 15 GIORNI: prospettive di grande caldo ma non mancherÃ  qualche forte temporale

Gli spiragli di instabilità atlantica saranno presto destinati a chiudersi. I modelli infatti sono concordi in una decisa espansione verso nord delle fasce anticicloniche subtropicali, pronte a conquistare l'Europa meridionale e i paesi del Mediterraneo a partire dal prossimo weekend.



L'estate sul Mediterraneo giungerà quindi alla piena maturazione, nel suo momento di maggior salute e nel suo momento di maggiore caldo. Tutto il Paese ne farà le spese, anche se i valori più alti interesseranno soprattutto le regioni meridionali, dove la colonnina di mercurio in più di un'occasione punterà decisamente in alto, con valori da capogiro.



Tra sabato e domenica grande riscossa dell'alta pressione africana, con temperature in sensibile rialzo su tutto il Paese, tuttavia sarà dalla prossima settimana che la calura diventerà davvero opprimente. I modelli di previsione stimano tra lunedì 10 e mercoledì 12 luglio valori compresi 25°C e 30°C alla quota di circa 1.500 metri. Ciò significa che al suolo il termometro potrà spingersi tranquillamente oltre la soglia dei 30°C.

Qui sotto una stima delle temperature alla quota di circa 1.500 metri previste dal modello europeo per lunedì 10 luglio:

Qui sotto anomalie positive di geopotenziale previste dal modello americano GFS per venerdì 14 luglio:

CHE FINE FARANNO I TEMPORALI?

Infiltrazioni d'aria più fresca potrannoi coinvolgere marginalmente le regioni settentrionali, provocando refrigeranti episodi temporaleschi su Alpi e Prealpi ma occasionalmente anche sulle zone di pianura. Saranno fenomeni poco risolutivi ma utili a spezzare l'egemonia di una calura che sarà protagonista su una buona fetta del territorio italiano.