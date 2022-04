METEO A 15 GIORNI: nuova PIOGGIA per il sud, poi l'instabilità conquisterà anche il nord

L'arrivo del periodo primaverile segna un ulteriore cambio di circolazione che ci trascina verso la parte avanzata della stagione. Le correnti instabili provenienti dall'oceano Atlantico almeno inizialmente non avranno forza sufficiente da organizzare una perturbazione estesa, in grado cioè di colpire tutto il nostro territorio e soprattutto di bagnare le regioni settentrionali che resteranno a secco ancora per un po'. Giovedì 14 e venerdì 15 aprile quel che resta di una vecchia perturbazione atlantica riuscirà a spingersi verso le regioni del sud.

La circolazione ciclonica che piloterà questo corpo nuvoloso verrà "inquinata" dalle masse d'aria africane che raggiungeranno l'intero Paese, facendo fare un ulteriore balzo in avanti della stagione, segnatamente dal punto di vista termico. Le maggiori precipitazioni in questo contesto colpiranno ancora una volta il sud Italia, in particolar modo le isole maggiori.

Media Ensemble del modello americano riferita a venerdì 15, dove osserviamo la presenza di un vortice in quota centrato priorio a ridosso delle regioni meridionali:

Qui sotto vi mostriamo la probabilità di pioggia calcolata dal modello americano per l'intera giornata di venerdì, come vedete il rischio di pioggia sarà più elevato per le regioni del sud e lungo la fascia alpina:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA, CRESCE IL RISCHIO DI PIOGGIA ANCHE PER IL NORD?

Superate le incertezze legate al vortice basso mediterraneo, l'evoluzione successiva potrebbe portare qualche precipitazione anche per il nord. Siamo ormai a ridosso del fine settimana (sabato 16, domenica 17), molte delle soluzioni previsionali che abbiamo esaminato, mostrano lo sviluppo di un vortice ciclonico sull'Europa, alimentato ancora una volta dall'aria fredda artica. Contestualmente alla presenza di questa circolazione poiuttosto fresca ed instabile, una più calda anticiclonica conquisterebbe la penisola Iberica.

Sullo stivale italiano i venti in quota arriverebbero dai quadranti settentrionali con instabilità di tipo convettivo pronta a manifestarsi anche sui rilievi. Alcune soluzioni previsionali ipotizzano anche lo sviluppo di perturbazioni più organizzate e questa volta la pioggia raggiungerebbe soprattutto il nord.





Qui sotto la media Ensemble del modello americano GFS riferita a domenica 17 aprile:

Infine l'ipotesi deterministica del modello americano GFS riferita a martedì 19:

CONCLUSIONI. Aprile mostrerà degli spunti interessanti e non mancheranno le occasioni di pioggia. Senza dubbio in un primo momento le correnti instabili oceaniche porteranno effetti più decisi sul tempo delle regioni meridionali, dove si preannuncia un nuovo passaggio piovoso tra giovedì 14 e venerdì 15.



Le chances di pioggia per il nord si apriranno ufficialmente a partire dalla settimana successiva, quando il centro motore dei vortici depressionari con maggiori probabilità si sposteranno verso il continente europeo.