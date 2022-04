METEO A 15 GIORNI: importante rialzo della temperatura al sud, prospettive perturbate al nord

Nella seconda decade di aprile entreremo di fatto nella parte più avanzata della stagione primaverile. Il qudro termico generale a livello europeo sarà destinato a subire un rialzo significativo, mentre le condizioni atmosferiche conserveranno ancora una certa variabilità in cui non sarà escluso il passaggio di qualche perturbazione. Con l'inizio della prossima settimana )lunedì 11, martedì 12), un vortice ciclonico conquisterà l'Europa occidentale portando maltempo su Regno Unito, Portogallo, Spagna e Francia occidentalre. Aria molto calda di origine subtropicale africana conquisterà il Mediterraneo centrale. Analisi in quota del modello americano GFS riferita a martedì 12 aprile:

In questa fase le temperature sarebbero destinate ad un rialzo significativo soprattutto sulle regioni del centro e del sud. I valori più elevati sulle isole maggiori. Tale evoluzione viene confermata anche dalla media Ensemble dello stesso modello americano . Qui sotto ancora la previsione per martedì 12 con focus sulle temperature previste al piano isobarico di 850hPa (circa 1500 metri):



Lo sviluppo successivo degli eventi potrebbe portare un avanzamento della struttura ciclonica verso l'Europa centrale. In questo frangente il passaggio di una perturbazione sull'Italia sarebbe probabile nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14, con precipitazioni soprattutto per il centro ed il nord. Ecco la probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per giovedì 14: