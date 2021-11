Meteo 15 giorni: ultima decade di novembre ricca di MALTEMPO, ma il FREDDO?

La lunga fase depressionaria di matrice mediterranea si concluderà probabilmente a metà della settimana prossima, tra le giornate di mercoledi 17 e giovedi 18 novembre. A seguire, l'Italia sperimenterà una fase anticiclonica dettata dall'allungo dell'alta pressione atlantica verso le nostre regioni. Tutto ciò è ben visibile nell'analisi estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 19 novembre:

Esaurite le ultime incertezze all'estremo sud, il bel tempo dovrebbe interessare tutta l'Italia per qualche giorno, unitamente ad un aumento delle temperature massime.

La tregua anticiclonica, secondo le ultime elaborazioni, dovrebbe essere di breve durata; all'inizio della terza decade novembrina, l'anticiclone dovrebbe sgonfiarsi, lasciando spazio ad uno scambio meridiano diretto dall'Europa centrale verso il centro-nord della nostra Penisola. Ve lo mostriamo con la mappa relativa a martedi 23 novembre:

Nord e centro sotto il maltempo, in successiva estensione anche al sud e alle Isole. Si tratterà in prevalenza di piogge e rovesci, in quanto la neve si farà vedere solo a quote medio-alte sulle Alpi.

E il freddo? Per ora resta ancora un'ipotesi minoritaria anche se risulta presente in alcune corse alternative del modello americano.

A tal proposito vi mostriamo il QUANTILE 25% A 1500 METRI: lo scenario più favorevole al freddo che potrebbe realizzarsi, tralasciando quelli più estremi e meno probabili:

Come vedete, l'isoterma 0° a 1500 metri continua ad adagiarsi sulle Alpi senza entrare con decisione sulla nostra Penisola. Fin tanto che le cose staranno così, le possibilità che il freddo irrompa sull'Italia seguiteranno a restare molto basse.

