Meteo 15 giorni: terza decade di maggio, appuntamento con i TEMPORALI?

Sembra ormai assodato che l'alta pressione ci terrà compagnia per almeno una settimana, ovvero fino al termine della seconda decade mensile. Non sarà un'alta pressione dalle caratteristiche inossidabili; qualche disturbo temporalesco pomeridiano sarà da mettere in conto, segnatamente sulle Alpi ed in parte anche lungo la dorsale appenninica.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 19 maggio:

Notate la campana anticiclonica africana che si collegherà con un massimo al suolo posto sul Baltico. All'interno di questo ponte di alta pressione avremo tempo stabile e abbastanza caldo a parte i disturbi sopra citati.

L'edificio anticiclonico inizierà a cedere all'inizio della terza decade mariana, per poi crollare definitivamente durante le ultime battute di maggio: questa che abbiamo enunciato è la tendenza a lungo termine che viene perpetuata dal modello americano già da alcuni giorni.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a domenica 22 maggio, la media degli scenari del modello americano mostra un progressivo indebolimento dell'alta pressione sull'Italia sotto i colpi delle correnti più fresche nord atlantice (frecce blu).

Potrebbe essere questo l'inizio del periodo instabile sopra citato, con temperature in deciso calo specie al nord e al centro.

A tal proposito vi mostriamo anche la mappa della probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello americano per domenica 22 maggio:

Al momento, la probabilità di pioggia viene giudicata ELEVATA sulle Alpi; MEDIA sul resto del nord e le aree interne del centro-sud, BASSA sulle Isole e sulle estreme regioni meridionali.

