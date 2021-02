Meteo 15 giorni: sospesi tra il GELO e la MITEZZA

La mole di gelo che si sta accumulando sul settore centro-orientale del Continente e sulla vicina Russia non se ne andrà in tempi brevi. Quasi tutte le elaborazioni in nostro possesso mostrano il mantenimento del freddo più ad est anche nella terza decade di febbraio, con probabili ulteriori intrusioni anche sul nostro Paese.

In altre parole, chi si aspettava un lento declino della stagione fredda verso la primavera, probabilmente resterà deluso; l'inverno avrà ancora molte frecce al suo arco, pronte ad essere scoccate non appena le condizioni sinottiche lo consentiranno.

La media termica di tutti gli scenari del modello americano valida per lunedi 22 febbraio mostra l'Italia in posizione intermedia tra il gelo ad est e la mitezza presente più ad ovest:

Chi riuscirà a spuntarla? Non è facile rispondere a questa domanda in maniera esauriente; tuttavia ci preme sottolineare che la via del freddo non sarà assolutamente preclusa, in virtù di diversi scenari alternativi che ora vi mostreremo.

Il primo di questi scenari, valido sempre per lunedi 22 febbraio, mostra una forte alta pressione in sede scandinava:

Una situazione di questo tipo riverserebbe verso la nostra Penisola parte del freddo presente più ad est con condizioni invernali sul nostro Paese da nord a sud.

Un secondo scenario, sempre valido per lunedi 22 febbraio, mostra il sollevamento dell'alta pressione atlantica verso nord, con conseguente caduta di aria fredda da nord-est proprio verso l'Italia:

Si tratta di scenari alternativi che emergono dal ventaglio dei cluster che compongono il modello americano questo pomeriggio; la probabilità complessiva si presenta al momento medio-bassa, ma indubbiamente da tenere in considerazione.

Per il momento lo scenario più favorevole al freddo sempre per lunedi 22 febbraio, viene quotato con una probabilità del 25%, quindi bassa, di avere sull'Italia l'isoterma -4° a 1500 metri e la -6° sul Friuli.

Notare l'isoterma 0° che si manterrà ben distante dalla nostra Penisola, adagiandosi tra il Mediterraneo occidentale e la Spagna.

EVOLUZIONE PIU PROBABILE

Tra venerdi 19 e domenica 21 febbraio probabile temporanea attenuazione del freddo con clima più gentile specie al nord e al centro. Da lunedi 22 febbraio è probabile che l'Italia sperimenti una nuova ondata di freddo, ma senza i toni acuti che saranno presenti nei prossimi tre giorni.

