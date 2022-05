Meteo 15 giorni: si conferma una fine di maggio con molti TEMPORALI

Alta pressione in attenuazione sull'Italia dalla prossima settimana, tutto per merito di correnti occidentali maggiormente tenaci che torneranno a scorrere sull'Europa centro-settentrionale ed in parte anche sul nord Italia.

Tali correnti dovrebbero tagliare la testa all'alta pressione africana che lentamente si dirigerà verso i propri luoghi di origine, ovvero l'entroterra africano. Il tempo diverrà più fresco ed instabile ad iniziare dalle regioni settentrionali.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 26 maggio:

Un tempo variabile o instabile sarà presente al nord, specie su Alpi, Prealpi e zone montuose in genere dove si avranno temporali sparsi ed aria più fresca. Qualche fenomeno sarà possibile anche nelle aree interne dell'Italia centrale, per il resto il tempo seguiterà ad essere buono, ma complessivamente meno caldo stante una maggiore ventilazione da occidente.

Volgendo lo sguardo oltre, come abbiamo accennato, la fine del mese si annuncia più fresca ed instabile un po' ovunque, ma in modo particolare al nord e al centro. Ecco un'analisi prevista dalla media degli scenari americana per martedi 31 maggio:

L'alta pressione tenderà a spostare il suo raggio d'azione in Atlantico, mentre l'Italia resterà sotto correnti fresche ed instabili tra ovest e nord-ovest con temporali sparsi specie al nord e al centro.

