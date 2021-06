Meteo 15 giorni: si conferma una fine del mese con TEMPORALI anche FORTI

Tempi duri per il meridione e le Isole. Nelle trame delle mappe oggi in nostro possesso, non si scorge la fine dei bollori africani, che sospinti da depressioni sull'Europa occidenate potrebbero interessare a più riprese l'Italia, in modo particolare il meridione, parte del centro e le Isole.

Al nord la calura andrà a singhiozzo, interrotta da frequenti situazioni temporalesche che interverranno durante la settimana, specie nei settori piu settentrionali e sulle Alpi.

Ci ritroveremo quindi nell'ultimo week-end di giugno con l'Italia nuovamente preda dell'alta pressione africana che metterà sotto sole e caldo il Bel Paese da nord a sud. La mappa si riferisce a domenica 27 giugno:

La reiterata "mania" delle depessioni di infilarsi troppo ad ovest farà distendere la coperta calda stabilizzante a tutta l'Italia, dove si conteranno temperature molto elevate.

Successivamente, il lento lavoro di erosione della depressione medesima ai danni del tessuto anticiclonico sul Mediterraneo, dovrebbe dare i suoi frutti (temporaleschi) sul finire del mese al nord e al centro. Ecco la mappa valida per martedì 29 giugno:

Come già anticipato nell'edizione di ieri, le regioni settentrionali potrebbero essere interessate da temporali anche forti, in propagazione verso le regioni centrali e poi il meridione nelle giornate successive.

