Meteo 15 giorni: si conferma un periodo PIOVOSO, ma abbastanza mite

La stagione invernale ci mostrerà il suo biglietto da vistita sotto grandi movimenti a livello emisferico ed un vortice polare in evidente affanno. Tutto ciò impedirà la solita situazione zonale (da ovest verso est) sull'Europa centro-settentrionale, connessa con il solito anticiclone delle Azzorre in sede Iberica.

In altre parole, tutto verrà stravolto rispetto ai noiosi standard degli ultimi anni. In un primo tempo sull'Italia arriverà anche un po' di freddo, mentre successivamente saranno le piovose correnti sud-occidentali a dettare legge, con episodi piovosi ripetuti e nevicate relegate però all'arco alpino. L'aria continentale proveniente da est verrà deviata verso l'Europa centro-settentrionale dove avremo una fase fredda davvero sopra alle righe per il periodo.

La prima mappa mostra la situazione sinottica imbastita questo pomeriggio dalla media degli scenari americana valida per mercoledi 7 dicembre:

Correnti umide meridionali e condizioni di maltempo specie al nord e al centro con precipitazioni in prevalenza piovose (neve solo sulle Alpi). Il meridione e le Isole vivranno invece una temporanea fase più stabile dettata anche da un aumento delle temperature.

Tra giovedi 8 e venerdi 9 dicembre l'avanzamento della depressione iberica verso levante dovrebbe mettere quasi tutta l'Italia sotto la pioggia, ma in un contesto nel complesso mite. A tal proposito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per giovedi 8 dicembre:

Come vedete, non ci sono aree dove si prevede una probabilità di pioggia bassa (colore blu). La medesima probabilità sarà tra media ed elevata, con punte anche molto elevate dove vedete il colore tendente al rosso.

Infine, questa è la tendenza del tempo per domenica 11 dicembre, sempre secondo la media degli scenari del modello americano:

Notiamo un corridoio di bassa pressione che dal vicino Atlantico si spingerà fin sulle nostre regioni, determinando un tempo in prevalenza piovoso, ma non freddo. L'alta pressione verrà spedita addirittura sulla Groenlandia, assai distante dalla nostra Penisola.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località