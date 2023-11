Meteo 15 giorni: si affacciano i primi FREDDI e le prime NEVICATE, tuttavia...

Il tempo si prenderà una pausa temporanea tra l'inizio e la metà della settimana prossima. Arriverà un po' di alta pressione con un aumento della temperatura ed una generale stabilità del tempo da nord a sud.

Secondo le mappe odierne, questa situazione decisamente più tranquilla non dovrebbe durare a lungo. Sul finire della settimana potrebbe farci visita una perturbazione da nord-ovest, che avrà quindi carattere nettamente più freddo rispetto ai fronti che ci hanno interessato fino ad ora.

In altre parole, la nostra Penisola si troverà probabilmente ad affrontare la prima ondata di freddo della stagione. Al momento non sembra nulla di intenso, ma qualche nevicata a quote medio-basse sarà possibile, essenzialmente sull'Appennino centro-meridionale.

Vediamo subito la media degli scenari del modello americano valida per sabato 18 novembre:

Alta pressione disposta sulla Francia e depressione centrata in prossimità della Penisola ellenica; un vero e proprio invito a nozze per l'aria fredda che si infilerà in un canale diretto proprio verso l'Italia (frecce blu).

Si tratterà in verità di aria relativamente fredda, come mostra la media termica a 1500 metri per il medesimo giorno, imbastita sempre dal modello americano:

L'isoterma 0° a 1500 metri lambirà le regioni del medio-basso Adriatico e parte del meridione peninsulare, consentendo le prime nevicate in Appennino a quote medio-basse, ovviamente tutte da valutare in base alle uscite modellistiche dei prossimi giorni. Le temperature invece scenderanno ovunque, sotto l'impeto di forti venti da nord.

Quanto potrà durare questa situazione? Non molto. Dopo aver scaricato l'aria fredda, l'alta pressione potrebbe coricarsi sul Mediterraneo, aprendo di nuovo un corridoio di correnti miti occidentali sull'Europa centrale e l'Italia.

La terza mappa è la media degli scenari americana valida per mercoledi 22 novembre:

Si nota come la nostra Penisola torni ad essere interessata da aria mite atlantica con condizioni di variabilità da nord a sud e temperature in progressivo aumento.

