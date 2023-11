Meteo 15 giorni: servirà un'azione fredda DECISA per rimettere in sesto la stagione! Ci sarà?

L'alta pressione si sta gonfiando troppo, come in occasione dei peggiori inverni monotoni che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni.

Il problema sta nella precocità con cui una situazione siffatta si sta presentando sulla nostra Penisola. Solitamente fino a metà dicembre le scorribande perturbate sul Mediterraneo erano "autorizzate" da un vortice polare non ancora molto compatto. Quest'anno tutto sembra chiudersi con netto anticipo, sotto l'egida di una brutta situazione "a fisarmonica" comandata dall'alta pressione ormai piazzata sul Mediterraneo che si alterna a correnti relativamente fredde nord-occidentali.

E' palese che con una situazione del genere l'inverno non potrà mai decollare con decisione in Italia, a parti fugaci episodi fini a se stessi che farebbero la felicità di pochi e l'infelicità di molti.

Bisognerà in sostanza guardare a nord e ad est, dove si sta accumulando una massiccia dose di freddo. Proprio quel freddo potrebbe scendere verso sud in terza decade e scompaginare l'equilibrio pressorio che si è creato attualmente.

Quest'oggi la corsa ufficiale del modello americano ci viene incontro. Ecco cosa prevede per la giornata di venerdi 24 novembre:

L'alta pressione verrebbe finalmente scardinata dalla roccaforte iberica e sparata verso nord, addirittura ad ovest dell'Irlanda. Sull'Italia e su tutta l'Europa orientale arriverebbe un'ondata di freddo sicuramente non eccezionale, ma importantissima per far cambare il pattern infausto che prenderà piede nel Mediterraneo in questi giorni.

La media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno (venerdi 24 novembre), in verità non è molto positiva, ma individua anch'essa la possibilità di un'elevazione verso nord dell'alta pressione con correnti fredde dirette verso l'Italia.

Il quadro delle temperature previste a 1500 metri in Europa per sabato 25 novembre ci mostra quando detto poco sopra.

La parte più intensa dell'ondata di freddo resterebbe arroccata sull'Europa orientale. L'Italia beneficerebbe comunque di un calo termico che potrebbe propagarsi sufficientemente ad ovest da mettere in crisi la roccaforte della mitezza iberica.

Tre giorni dopo, ovvero lunedi 27 novembre, l'alta pressione ne uscirebbe quasi anniettata con possibilità di aperture persino da ovest, ovvero dall'Atlantico, verso la nostra Penisola:

Se si riuscisse ad arrivare a questa situazione, la stagione si potrebbe rimettere in carreggiata, con l'arrivo successivo di fenomeni ed aria più fredda sul nostro Paese.

IN DEFINITIVA, vedremo se la natura saprà adottare questo meccanisimo per evitare di sconfinare in una situazione veramente deleteria, con l'alta pressione unica protagonista per settimane sulla scena mediterranea ed italica.

