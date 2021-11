Meteo 15 giorni: ROVESCI e NUBIFRAGI non lasceranno il Mediterraneo...e il FREDDO?

Il Mediterraneo seguiterà ad essere la culla di depressioni che potrebbero dispensare fenomeni intensi e temperature in calo nell'arco della terza decade di novembre. E' quanto emerge dalle mappe a lungo termine imbastite questo pomeriggio dal modello americano.

Vi sarà una breve tregua a cavallo del prossimo week-end, ma la settimana prossima sembra caratterizzata nuovamente dal maltempo e - come vedremo - anche dal freddo su alcune regioni.

La dislocazione dei centri barici a scala europea all'inizio della settimana prossima potrebbe essere grossomodo questa:

Quella che vedete è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 23 novembre; notiamo una vasta cellula anticiclonica sul Regno Unito, mentre il Mediterraneo si troverà alle prese con l'ennesima struttura depressionaria foriera di temporali, rovesci e neve a quote interessanti sulle regioni settentrionali.

Questa situazione di "Mediterraneo depresso" potrebbe continuare per gran parte della settimana prossima. Di seguito, la media degli scenari americana valida per sabato 27 novembre:

Notiamo la nostra Penisola sempre sotto un regime depressionario che potrebbe essere alimentato direttamente da aria artica. Questa situazione sarà ancora foriera di instabilità, se non tempo perturbato sulla nostra Penisola con piogge, temporali e nevicate a quote non elevate al settentrione.

Quanto freddo potrebbe arrivare? Per rispondere in maniera più esauriente a questa domanda, vi mostriamo lo scenario a 1500 metri mediamente più favorevole al freddo che potrebbe realizzarsi nella giornata di giovedi 25 novembre, tralasciando quelli più estremi e meno probabili:

Focalizzando lo sguardo sull'Italia, vi è una probabilità tra il 30 e il 40% che l'isoterma 0° a 1500 metri tagli le regioni centrali nella giornata suddetta, con la -4° (sempre a 1500 metri) che si adagerà sulle Alpi.

Se questo scenario acquistasse maggiore credibilità si potrebbe parlare di freddo al nord e su buona parte del centro con tutte le conseguenze del caso (ad esempio la neve a bassa quota). Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire il tutto, nel frattempo restate sintonizzati su MeteoLive!

