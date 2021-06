Meteo 15 giorni: riuscirà l'ESTATE ad imporsi SALDAMENTE sull'Italia?

Il prossimo week-end traghetterà la prima ondata di caldo stagionale verso la nostra Penisola. In merito alla sua durata c'è una comprensiva incertezza da parte delle elaborazioni, che comunque vedono la struttura stabilizzante permanere nell'area mediterranea.

Per gran parte del centro, ma soprattutto al meridione e le Isole avremo un dominio abbastanza tenace e duraturo, con poche interferenze. Al nord invece qualche indecisione ci potrebbe essere, come si conviene al mese di giugno che difficilmente si mostra stabile in questo comparto italico.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di lunedi 21 giugno, solstizio d'estate:

Ecco i due principali attori dell'estate mediterranea: l'alta pressione delle Azzorre che resterà un po' defilata ad ovest e l'anticiclone africano che si mostrerà ben saldo alle basse latitudini.

Con questa situazione, gran parte del centro, il meridione e le Isole avranno tempo stabile, soleggiato e piuttosto caldo.

Il nord invece verrebbe raggiunto da correnti più fresche d matrice atlantica (freccia blu) con un clima meno caldo e qualche temporale a spasso qua e la, specie sulle Alpi.

La saccatura presente sull'ovest del Continente probabilmente non riuscirà ad entrare franca sull'Italia, se non con un'azione marginale al nord. Infatti, se esaminamo la mappa relativa alla giornata di giovedi 24 giugno, notiamo come l'alta pressione riguadagni terreno sull'Italia, ricacciando l'aria instabile oltre le Alpi:

A parte qualche temporale sulle Alpi, il tempo tornerebbe ad essere stabile e soleggiato da nord a sud, con temperature piuttosto elevate.

