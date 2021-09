Meteo 15 giorni: pronti a cambiare abbigliamento? Serio maltempo in arrivo?

L'autunno ci sta provando. I tentativi per ora sono andati parzialmente a vuoto, anche se l'instabilità non è mancata tra nord e centro del Paese, persino su alcuni tratti del sud, ma in un contesto lì ancora estivo.



Le grandi figure depressionarie che si stagliano sui cieli del nord Europa proveranno nuovamente a sfondare nel Mediterraneo intorno a venerdì 24 o sabato 25, sfruttando il canale depressionario presente a ridosso del nostro Paese, come viene evidenziato in questa mappa:

Se così fosse dovremmo prepararci ad indossare qualche felpa o giubbotto, specie al nord, ma anche sul resto del Paese; l'aria fresca infatti finirebbe gradualmente per dilagare anche al centro e al sud, come si nota in questa mappa termica a 1500m prevista per sabato 25 settembre:

Si tratterebbe peraltro di un'anomalia barica notevole, una depressione profonda in allungamento verso sud che andrebbe a costituire il primo vero scambio di calore stagionale; in questa mappa si nota la marcata anomalia pressoria prevista a 5500m:

Ma quanto è attendibile? La media degli scenari indica in realtà una corrente fresca da nord-ovest ma non un affondo di tipo autunnale così incisivo e gagliardo:

Questo significherebbe comunque una bella dinamicità con passaggi temporaleschi su molte regioni, specie Triveneto, regioni centrali e Campania, seguiti da una bella maestralata, ma l'impressione è che possa esserci qualcosa di più a bollire in pentola. Seguite dunque tutti i nostri aggiornamenti.



IN SINTESI il tempo dal 25 settembre al 1° ottobre:

-possibile frustata autunnale con piogge e temporali tra nord e centro e sensibile calo termico tra il 25 ed il 27 settembre, pochi fenomeni al sud ma risvolti termici importanti anche qui.

-in seguito possibile temporaneo passaggio a tempo più stabile e progressivamente più mite.