Meteo 15 giorni: primi passi della Primavera sotto FREDDO ed INSTABILITA

L'inverno, dopo aver sonnecchiato a lungo tra le braccia di un placido anticiclone, proverà a riscattarsi (in parte) in zona Cesarini, sconfinando inevitabilmente nei primi giorni della primavera meteorologica che come sappiamo inizia il 1 marzo.

Le mappe oggi in nostro possesso optano per condizioni instabili e abbastanza fredde sulla Penisola almeno fino al 10 marzo. A seguire, l'aria fredda da est dovrebbe allontanarsi dalla scena italiana e consentire un aumento termico unitamente al ritorno dell'alta pressione.

Andiamo però con ordine. Questa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 9 marzo:

La nostra Penisola potrebbe essere sede di una confluenza tra correnti fredde orientali (frecce blu) ed aria più temperata in arrivo dall'oceano (frecce rosse). Fenomeni di instabilità saranno quindi possibili non solo al sud, ma anche al centro-nord, qualora si impostasse un richiamo più umido dal Mediterraneo.

Vi sarà spazio quindi per rovesci ed anche nevicate a quote abbastanza basse per il periodo complici le temperature non di certo elevate. Mancheranno ancora le piovose perturbazioni da ovest, anche se qualche bel rovescio potrebbe presentarsi anche nelle zone più bisognose di pioggia.

Quanto freddo potrebbe entrare? Di seguito la mappa della probabilità di avere isoterme a 1500 metri inferiori a 0° sempre nella giornata di mercoledi 9 marzo:

Notiamo una probabilità ALTA su tutto il nord Italia e l'alto versante adriatico; MEDIO-ALTA al centro, sulla Sardegna e sul meridione peninsulare, MEDIA sulla Calabria, la Sicilia e il sud della Sardegna.

Volgendo lo sguardo oltre è probabile che dopo il giorno 10 marzo si imposti una configurazione più primaverile sul Continente. Ecco infatti la media degli scenari del modello americano valida per domenica 13 marzo:

Notiamo la ritirata delle correnti fredde orientali e l'arrivo di un campo di alta pressione che riporterà il bel tempo da nord a sud oltre ad un generale aumento delle temperature.

