Meteo 15 giorni: PIOGGE COPIOSE in arrivo nella seconda decade di settembre?

Arriverà la pioggia o anche questa volta le bagnate promesse verranno "seccate" dalla solita rimonta anticiclonica? Siamo consapevoli che si tratti di una previsione oltre i 7 giorni, di conseguenza passibile di cambiamenti o colpi di scena. Tuttavia, il ventaglio modellistico attuale ci sembra predisponente per un cambiamento del tempo attorno a quella data, anche se l'alta pressione farà di tutto per rinnovare un'estate che adesso non vuole quasi più nessuno.

Questo pomeriggio il ventaglio degli scenari probabilistici del modello americano è ricco di soluzioni interessanti. Vi proponiamo quella maggiormente vicina al modello europeo, che opta per l'ingresso di una saccatura atlantica tra sabato 11 e lunedi 13 settembre. La prima mappa mostra la situazione estrapolata per domenica 12 settembre:

Questo sarebbe un approccio piovoso davvero interessante per il centro-nord della nostra Penisola; l'alta pressione delle Azzorre leverebbe le tende dall'Europa occidentale, consentendo finalmente alle perturbazioni di entrare sul Mediterraneo.

Questo sarebbe il seguito, ovvero la giornata di lunedi 13 settembre:

Inutile dire che con una carta simile, praticamente quasi tutta l'Italia riceverebbe la propria dose di pioggia che per alcune regioni sarebbe forse anche troppa.

E' credibile questa possibilità? Per rispondere a questa domanda è necessario analizzare un secondo parametro, ovvero la media di tutti gli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per lunedi 13 settembre:

Pur presentando toni molto più edulcorati rispetto agli scenari sopra postati, si evince per il medesimo periodo un'ondulazione delle correnti quantomeno al nord, foriera di episodi temporaleschi sparsi. Qualche fenomeno potrebbe spingersi anche al centro, mentre il meridione e le Isole resterebbero sotto il sole.

Come vedete, ci sarà da "lavorare" ancora molto per avere la pioggia sull'Italia, ma forse qualcosa potrebbe muoversi dopo il giorno 10 settembre...staremo a vedere.

