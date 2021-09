Meteo 15 giorni: PIOGGE autunnali possibili su mezzo Paese

L'idea del grande "strappo" stagionale di fine settembre rimane ben presente sulle mappe dei principali modelli matematici. Lo si nota osservando anche le mappe relative alle anomalie pressorie previste per mercoledì 29 settembre:

Come si nota qui sopra pressioni più basse della norma si collocherebbero a ridosso delle Isole Britanniche, spingendosi sin al limite dell'area mediterranea; tutto questo sottende un potenziale peggioramento del tempo anche sul nostro Paese, soprattutto sulle nostre regioni settentrionali, come ben evidenziato anche dalle mappe seguenti, previste per lo stesso intervallo temporale:

Dunque potremmo vivere una fase piovosa autunnale su mezza Italia tra fine mese ed inizio ottobre? Possibile, anche se non ancora affatto certo. Indubbiamente gli scambi meridiani di calore con il passare del tempo diventano più probabili, accumulandosi sempre più freddo al Polo, ma non è detto che abbiano come obiettivo il Mediterraneo.

La media degli scenari tuttavia autorizza a pensare che una nuova fase piovosa al nord e al centro per il periodo in oggetto possa in qualche modo concretizzarsi:

IN SINTESI da martedì 28 a domenica 3 ottobre:

-si sta cercando di capire se possa intervenire una fase piovosa autunnale tra nord e centro tra il 30 di settembre e l'inizio di ottobre. L'attendibilità è del 55%. Al sud invece non si prevedono al momento piogge significative per tutto il periodo.