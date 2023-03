Meteo 15 giorni: PASQUA tra le braccia dell'instabilità, ma arriveranno PIOGGE SERIE?

Alta pressione in migrazione verso nord, tra la Scandinavia e le Isole Britanniche. In una prima fase, la nostra Penisola verrà investita da aria fredda che tra lunedi 3 e martedi 4 aprile darà luogo a maltempo su alcune regioni (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-neve-e-freddo-ad-inizio-settimana-ecco-le-aree-coinvolte/96976/). Successivamente, la nostra Penisola si troverà a navigare in acque abbastanza turbolente stante una blanda e vasta depressione che abbraccerà gran parte del Mediterraneo.

Andiamo con ordine; la prima mappa mostra la situazione sinottica estrapolata dalla media degli scenari del modello americano valida per la giornata di Pasqua:

L'alta pressione campeggerà con un massimo solido in prossimità delle Isole Britanniche. Più a sud prenderanno piede interazioni tra aria fredda orientale e correnti più miti provenienti dal Mediterraneo occidentale. Tutto ciò darà origine a tempo instabile sull'Italia, con le piogge che dovrebbero essere garantite da nord a sud.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida proprio per la giornata di Pasqua - In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

La probabilità di pioggia appare elevata al nord-est e nelle aree interne del centro, media sulla maggior parte delle regioni, bassa solo nel sud della Sicilia.

Arriveranno finalmente piogge ben distribuite? Quasi sicuramente no; questo perchè mancheranno ancora le correnti occidentali con le loro perturbazioni e senza di esse le piogge non potranno essere democratiche ed estese. Arriveranno comunque dei rovesci o temporali in un contesto instabile tipico del mese di aprile in Italia.

Volgendo lo sguardo a prua ed arrivando al 12 aprile, la media degli scenari del modello americano contempla ancora la possibilità di una depressione in area mediterranea, con le alte pressioni sbilanciate a nord:

Anche la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per la medesima giornata conferma un quadro ancora instabile sull'Italia, con cospicue possibilità di pioggia da nord a sud:

Alta pressione e clima secco saranno presenti più a nord. Possibilità invece di piogge in sede italica, con temperature anche abbastanza basse.

