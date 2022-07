Meteo 15 giorni: nuova POTENTE ONDATA di CALDO in arrivo?

L'estate tornerà a ruggire in maniera violenta sulla nostra Penisola, dopo la breve fase di caldo più sopportabile che vivremo nei prossimi 3-4 giorni.

L'anticiclone a matrice oceanica che ci ha fatto temporaneamente uscire dalla trappola africana che ci avvolgeva da settimane, non sembra avere le carte in regola per durare a lungo; in altre parole, nella seconda parte della settimana prossima, l'anticiclone delle Azzorre tenderà nuovamente a ritirarsi per lasciare spazio alla bestia nera delle ultime estati, ovvero l'anticiclone africano. Questo si impadronirà dell'Italia e fino al 20 potrebbe dispensare temperature molto elevate da nord a sud.

La prima mappa è le media degli scenari del modello americano valida per domenica 17 luglio. Si tratta delle temperature a 1500 metri.

Prendendo sempre l'isoterma + 20° a 1500 metri come limite tra il caldo sopportabile ed intenso, la mappa in questione non lascia dubbi. Il caldo intenso avvolgerà tutta l'Italia aggravando ovviamente i problemi di siccità già presenti attualmente su molte zone d'Italia.

Quanto durerà? Il modello americano oggi prova a farci uscire dalla morsa bollente nella giornata di mercoledi 20 luglio:

Correnti atlantiche più fresche potrebbero accendere dei temporali al nord e al centro a cui seguirà forse un calo delle temperature. Si tratta come anticipato di una possibile via di fuga che andrà ovviamente monitorata con le prossime emissioni dei modelli. Vedremo...

