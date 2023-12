Meteo 15 giorni: NATALE al FREDDO, veritÃ  o fantasia? Cosa dicono le ultime elaborazioni?

Mancano ormai 10 giorni al Natale e le tendenze del tempo a lungo termine spaziano, contemplando scenari molto diversi, dato che la scadenza previsionale risulta ancora molto impervia. Le mappe di questo pomeriggio strizzano in parte l'occhio ad un Natale freddo, ma se si osservano attentamente le elaborazioni ci si accorge purtroppo che questa eventualità risulta al momento remota.

La prima mappa è l'ipotesi ufficiale del modello americano imbastita questo pomeriggio per la giornata di Natale, ovvero lunedi 25 dicembre:

Gran freddo sull'Italia, con anche la neve a bassa quota lungo il versante adriatico, le aree interne e molti settori dell'Italia meridionale. Sarebbe un Natale diverso dagli anni scorsi, con sentori finalmente invernali da nord a sud.

Il problema è che se ci allontaniamo per un attimo dall'ipotesi ufficiale del modello di oltre oceano, ci si accorge che la tendenza sopra esposta gode in realtà di pochissimi consensi, venendo praticamente affossata sia dalle restanti corse perturbatrici del modello, sia dalla sua media degli scenari.

Infatti, questa è la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio sempre per la giornata di Natale:

Come potete vedere, non c'è traccia dell'irruzione fredda sopra menzionata e tutta la circolazione risulta pesantemente viziata da un forte anticiclone alimentato dal flusso atlantico che scorre alto di latitudine; in altre parole, il peggio del peggio per chi aspetta il freddo e la neve in Italia.

Morale: le probabilità di avere un Natale al freddo sono al momento molto basse e non superano il 25-30%. E' assai probabile invece che il Natale sarà mite e con scarse precipitazioni su tutta l'Italia.

A seguire cosa potrebbe succedere? Nulla di buono sul fronte invernale in Italia. La terza mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 28 dicembre:

Notiamo ancora il flusso atlantico alto di latitudine, con il Mediterraneo tra le braccia di un mite anticiclone; in altre parole, inverno ancora inesistente per buona parte dell'Europa centro-meridionale e l'Italia fino a data da destinarsi.

