Meteo 15 giorni: la tendenza per Capodanno: FREDDO o clima MITE con PIOGGIA?

Nella giornata di ieri avevamo accennato l'estrema difficoltà di sbrogliare la matassa della meteo a lungo termine, ovvero per il periodo di Capodanno.

Assodato ormai che avremo il solito Natale mite, ora si cerca di scrutare oltre la barricata per fornire almeno una linea tendenziale in un quadro meteorologico ancora in gran parte nebuloso e di difficile interpretazione.

24 ore fa sembrava prendere piede una fase più fredda nel periodo di Capodanno, che avrebbe ricondotto la nostra Penisola all'interno di un tempo tipicamente invernale dopo la mitezza di Natale. Ora le pedine meteorologiche sono virate verso un quadro piovoso su alcune regioni, ma complessivamente poco incline al freddo a livello nazionale.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 28 dicembre:

Notiamo l'Italia sotto un ventaglio di correnti non fredde provenienti dai quadranti meridionali (frecce rosse). Questo stato di cose verrebbe scaturito dalla continua presenza di depressioni o saccature sull'Europa occidentale, che stenteranno ad avanzare verso levante stante il blocco imposto dall'alta pressione più ad est.

Un tipo di tempo che garantirebbe la pioggia al nord e sul Tirreno, mentre il sud e gran parte del versante adriatico resterebbero sotto la protazione dell'alta pressione, con un tempo mite e asciutto.

La mappa della probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello americano per giovedi 29 dicembre, mostra molto bene quanto detto poco sopra:

Probabilità elevata o addirittura molto elevata di vedere la pioggia al nord e sul Tirreno, così come sul Friuli. Dove vedete il colore verde la medesima probabilità sarà media, mentre al sud, sulle Isole e lungo il versante adriatico la probabilità di pioggia sarà bassa o nulla.

Infine, l'ultima mappa che vi proponiamo oggi è la media degli scenari americana valida per la giornata di Capodanno, ovvero domenica 1 gennaio:

Notiamo grossomodo lo stesso schema delle correnti, ovvero da sud-ovest, ma con una maggiore ingerenza dell'alta pressione mediterranea, specie al centro-sud e sulle Isole. In altre parole, un tempo abbastanza simile alla situazione prevista per Natale.

Continuate a seguirci in quanto, come anticipato, la situazione sarà passibile di cambiamenti anche vistosi nel corso dei prossimi giorni, alla luce delle nuove emissioni dei modelli. Non mancate!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località