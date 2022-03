Meteo 15 giorni: la PIOGGIA potrebbe arrivare con il nuovo mese?

Ancora niente piogge organizzate sull'Italia almeno per i prossimi 10 giorni, salvo alcune aree fortunate tra cui le due Isole Maggiori e l'estremo sud che di tanto in tanto riusciranno a spremere quelle poche occasioni per fare millimetri.

Le regioni settentrionali e il Tirreno, dove la siccità è ormai da allarme rosso, dovranno probabilmente aspettare il nuovo mese per riuscire a vedere finalmente cadere acqua dal cielo, sperando non vi siano ulteriori rinvii.

La situazione attuale, con un mastodontico anticiclone sull'Europa centro-settentrionale, si protrarrà ancora per diversi giorni. La media degli scenari del modello americano valida per domenica 27 marzo, mostra una situazione non molto diversa rispetto a quella attuale:

Ancora alta pressione per tutti, con stabilità, assenza di fenomeni e temperature piuttosto miti da nord a sud. Anche le ultime incertezze sulla Sardegna e al meridione, tenderanno ad attenuarsi progressivamente. Una brutta situazione per le regioni che aspettano la pioggia da mesi.

Qualcosa potrebbe muoversi in tal senso a fine mese. La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di mercoledi 30 marzo, sempre secondo la media degli scenari americana:

Rispetto alla mappa sopra, si evince uno sgonfiamento dell'alta pressione sotto la spinta di correnti atlantiche miti che inizieranno ad invadere il centro Europa con le prime piogge. Anche in Italia il tempo godrà di una maggiore variabilità in un contesto mite, con forse qualche piovasco sparso specie al nord e al centro.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a sabato 2 aprile, notiamo una prima perturbazione in ingresso sul settore centro-settentrionale italico:

Anche in questo caso non si avranno piogge organizzate, ma sarà il primo tentativo di forzare il blocco anticiclonico da parte di una perturbazione da ovest (non da nord o da est).

Insomma, tutto sembra concorrere verso un inizio aprile diverso, con le correnti atlantiche in procinto di invadere l'Italia con le loro piogge. Vedremo se questa tendenza seguiterà a trovare conferma nelle prossime uscite modellistiche. Continuate qundi a seguirci.

