Meteo 15 giorni: l'ultima parte di giugno sarà esente dal CALDO?

Ecco il caldo che fa paura, unitamente alla crisi idrica che diventa sempre più importante giorno dopo giorno. Si sperava che il tempo seguisse un'altra strada la prossima settimana; per qualche giorno quasi tutte le mappe ci avevano creduto, prima di ricadere nuovamente nel baratro dell'alta pressione e del caldo, come in quest'ultima giornata.

Sembra che il caldo non concederà tregua all'Italia fino alla seconda parte della settimana prossima. A seguire tutti i principali modelli optano per un cambiamento anche se non per tutti.

Iniziamo dalla media degli scenari del modello americano valida per sabato 25 giugno:

Le correnti più fresche atlantiche sembrano conquistare il nord e parte delle regioni centrali, oltre ovviamente a tutta l'Europa centro-settentrionale. In questi settori, oltre ad avere un clima nettamente più vivibile e ventilato, saranno possibili temporali. A sud della linea blu tracciata sulla mappa, sembra invece continuare l'egemonia dell'alta pressione africana con tempo stabile e caldo, specie sulle regioni estreme e sulla Sicilia.

Volgendo lo sguardo oltre ed arrivando alla fine del mese, questa è la situazione estrapolata dalla media degli scenari americana per giovedi 30 giugno:

Un clima relativamente più gradevole con maggiore ventilazione e la possibilità di temporali, sembra ancora relegato al nord Italia e parte delle regioni centrali. Più a sud non si notano per il momento cambiamenti degni di nota; alta pressione sempre ben salda a presidio delle basse latitudini del Mediterraneo, con sole e caldo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località