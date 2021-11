Meteo 15 giorni: l'inizio di dicembre non cederÃ  completamente lo scettro all'alta pressione

Le carte in tavola stanno cambiando per i primi giorni di dicembre? E' davvero presto per tirare conclusioni, ma quello che emerge dagli ultimi modelli è una non-solidità dell'alta pressione che ci verrà a trovare all'inizio del nuovo mese.

Fino a ieri sembrava fossimo diretti verso un'alta pressione solida sul Mediterraneo e l'Italia; quest'oggi le prospettive sono un po' cambiate, pur permanendo il tentativo di allungo della figura stabilizzante atlantica verso la nostra Penisola.

Cosa sta succedendo in sostanza? Partendo dall'inizio, viene anche oggi confermato un tempo variabile/instabile ed anche abbastanza freddo specie al centro e al sud ad inizio mese. La prima mappa è la media di tutti gli scenari del modello americano valida per giovedi 2 dicembre:

A parte il bel tempo delle regioni settentrionali che godranno della protezione alpina, sul resto d'Italia avremo ancora rovesci e nevicate sull'Appennino centro-meridionale sopra gli 800-1000 metri...il tutto condito da un clima piuttosto freddo e ventoso.

Tra il giorno 3 e il 5 di dicembre, l'alta pressione proverà ad espandersi verso la nostra Penisola: la massima espansione della stessa, secondo le mappe attuali, si avrebbe nella giornata di domenica 5 dicembre:

A parte l'Adriatico e il meridione che avranno ancora un po' di variabilità, sul resto d'Italia il tempo si orienterà verso la stabilità e con temperature nel complesso miti di giorno (a parte sulla Pianura Padana).

Secondo le mappe attuali, più di così l'alta pressione non dovrebbe avanzare. Se poi con un balzo virtuale ci proiettiamo a mercoledi 8 dicembre, notiamo che l'alta pressione si ritirerà verso ovest come se fosse una fisarmonica, lasciando spazio ad un tempo più instabile e freddo. Di conseguenza, la partita per i primi giorni di dicembre sembra ancora tutta da giocare.

...e il freddo? Non mancherà! A tal proposito vi mostriamo lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di sabato 4 dicembre, tralasciando gli scenari più estremi e meno probabili.

Sul fronte termico siamo messi quasi come ieri, forse un pelino più bassi. In sostanza, vige una probabilità tra il 35 e il 45% che tutta l'italia sia abbracciata da temperature negative a 1500 metri nel periodo suddetto, con punte al ribasso di -4° lungo il versante adriatico e sulle Alpi.

