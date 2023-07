Meteo 15 giorni: l'estate si rimetterà in sella, ma tornerà il caldo intenso?

Il mese di agosto debutterà con il transito di una perturbazione che creerà un po' di scompiglio nel Mediterraneo e sull'Italia alla fine di questa settimana (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tra-venerdi-e-sabato-temporali-anche-intensi-sull-italia/98258/).

Successivamente, l'alta pressione delle Azzorre tornerà a distendersi sull'Italia, assicurando il proseguimento dell'estate, ma senza temperature eccessive. Anche a lungo termine non si prevede il ritorno dell'alta pressione africana in grado di mettere tutti sotto la canicola come è successo alla metà di luglio.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 8 agosto:

Notiamo una situazione non troppo diversa rispetto a ciò che stiamo vivendo attualmente. Un flusso occidentale molto energico sull'Europa centrale con interessamento a fasi alterne delle regioni settentrionali dove avremo dei temporali in un contesto meno caldo.

Al centro e soprattutto al sud il tempo stabile sarà associato anche ad un po' di caldo, come si evince dalla media termica a 1500 metri del modello americano espressa per il medesimo giorno (martedi 8 agosto):

Come vedete, punte di caldo un po' più intenso saranno probabili sulle Isole e le estreme regioni meridionali. Sul resto d'Italia si avranno invece condizioni di caldo più o meno sopportabile, specie al nord.

Infine, se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 12 agosto, notiamo un'estate quasi "vecchio stile":

Da rimarcare sempre il buon tiraggio delle correnti occidentali che impediranno pericolose risalite calde dall'Africa. Tali correnti riusciranno a lambire le regioni settentrionali dove avremo un tempo variabile, con la possibilità di qualche temporale. Sul resto d'Italia tripudio di sole e con temperature abbastanza elevate specie sulle Isole e al sud.

