Meteo 15 giorni: l'autunno prenderà gradualmente il sopravvento sull'estate?

L'estate sembra voler togliere il disturbo lentamente dall'Italia nell'arco della prima parte di settembre. L'azione continua delle correnti atlantiche, che in questo settembre hanno ritrovato un po' di vitalità, dovrebbero marginalizzare sempre di più l'alta pressione africana che nonostante tutto continuerà a dettare legge sull'omonimo continente e sulle basse latitudini del Mediterraneo.

In altre parole, il nord e gran parte del centro verranno raggiunti a piu riprese da impulsi temporaleschi a fasi alterne, mentre il meridione e le Isole potrebbero mantenere la stabilità un po' più a lungo, anche se con temperature progressivamente meno elevate.

A tal proposito, vi mostriamo la media degli scenari americana valida per mercoledi 14 settembre:

Ecco le regioni settentrionali e parte di quelle centrali (segnatamente il Tirreno) sotto il tiro delle correnti instabili atlantiche. In questo settore il tempo sarà spesso instabile con temporali e temperature in calo. Resterà invece più stabile e relativamente più caldo il clima sulle regioni meridionali e in Sicilia.

La mappa della probabilità di pioggia valida sempre per mercoledi 14 settembre, non fa che confermare quanto appena detto:

Probabilità elevata di pioggia sulle Alpi, media al nord (tranne l'Emilia Romagna), le aree interne del centro e il Tirreno fino alla Campania. Bassa, se non del tutto nulla la medesima probabilità sulle restanti regioni.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a sabato 17 settembre, notiamo come il caldo venga sempre più marginalizzato verso sud. Queste sono le temperature a 1500 metri estrapolate dalla media degli scenari americana per la giornata in parola:

Clima gradevole al nord e al centro, caldo del tutto sopportabile al sud e sulle Isole con il caldo intenso relegato al nord Africa, senza velleità di raggiungere la nostra Penisola.

Insomma, l'autunno sembra voglia farsi largo sull'Italia, anche se l'alta pressione africana sarà sempre un osso duro da combattere. Vedremo...

