METEO 15 GIORNI: l'alta pressione sbaglia la mira: ancora INSTABILITA' sull'Italia

Non è ancora tempo per l'estate inossidabile sull'Italia e sul Mediterraneo. L'alta pressione non disdegna alcune puntate su di noi, dando l'illusione che la stagione estiva sia partita con tutti i crismi; tuttavia, dando un'occhiata alle analisi a medio e lungo termine ci si accorge che la realtà è ben diversa.

Nei prossimi giorni, infatti, l'anticiclone delle Azzorre tornerà un po' a snobbare il Mediterraneo, in favore del Regno Unito e la Scandinavia. Mancando la sua protezione, il Mediterraneo e l'Italia resteranno in balia di correnti relativamente fresche ed instabili da nord-est, con tutte le conseguenze del caso.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata questo pomeriggio dalla media degli scenari del modello americano per sabato 12 giugno:

Si nota molto bene la spinta dell'anticiclone delle Azzorre (frecce rosse) in direzione delle Isole Britanniche e il Mare del Nord; qui avremo l'estate stabile, soleggiata e anche calda.

Questa mossa lascerà scoperto tutto il settore centro-orientale del Continente, Italia compresa. In queste aree vigeranno condizioni di instabilità con temporali a macchia di leopardo alternate a schiarite anche ampie. Un tempo nel complesso inaffidabile che si rispecchierà anche sull'andamento termico, previsto in contrazione specie laddove andranno in scena acquazzoni o temporali.

Questa situazione con l'alta pressione sbilanciata a nord-est, secondo le mappe attuali, potrebbe continuare per gran parte della seconda decade di giugno, come mostra questa seconda mappa estrapolata per mercoledi 16 giugno:

Alta pressione delle Azzorre sempre troppo defilata ad ovest, unitamente ad un anticiclone africano incapace di prendere in mano le redini del gioco, se non solo marginalmente sulle aree del meridione e sulle Isole.

Ne deriverà un tempo ancora variabile/instabile, con rischio di acquazzoni o temporali sempre in auge, specie nelle aree montuose durante il pomeriggio, accompagnato da temperature non eccessivamente alte.

