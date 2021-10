Meteo 15 giorni: fase mite atlantica, poi MALTEMPO GENERALE?

Da giorni stiamo seguendo le mosse che potrebbe seguire il tempo nella terza decade di ottobre in Italia. La situazione è ancora fortemente in bilico in quanto non emerge ancora una buona collimazione tra i modelli.

Viene comunque confermato il cambiamento di scenario, ovvero l'ingresso di aria mite e umida dall'oceano che in una prima fase si limiterà a lambire il centro-nord con fenomeni non diffusi; solo successivamente tali correnti potrebbero preparare un guasto del tempo generalizzato sull'Italia con il ritorno della pioggia su molte regioni attorno alla fine del mese.

Andiamo però con ordine; la prima mappa mostra la situazione prevista oggi dal modello americano per la giornata di sabato 23 ottobre:

Ecco la coda di una perturbazione, inserita nel flusso atlantico sopra citato, a lambire le regioni settentrionali e parte del centro. Si tratterà di un corpo nuvoloso poco incisivo ed in grado di portare solo qualche pioggia sparsa al nord e sull'alto Tirreno, in un contesto molto mite specie al meridione e sulle Isole, dove il tempo sarà invece migliore.

Il flusso occidentale, nei giorni seguenti, dovrebbe lentamente scendere di latitudine. La prima saccatura di un certo peso potrebbe entrare sull'Italia tra martedi 26 e mercoledi 27 ottobre; la vediamo raffigurata in questa analisi valida per martedi 26 ottobre:

La perturbazione annessa dovrebbe avere questa volta una penetrazione ottimale per produrre piogge e rovesci di un certo peso ad iniziare dal centro-nord, ma in estensione a tutta l'Italia tra mercoledi 27 e giovedi 28 ottobre.

Il contesto termico sarà ancora mite, ma con tendenza al calo termico quando l'aria più fredda dietro al fronte si farà sentire.

