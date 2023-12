Meteo 15 giorni: episodio FREDDO in terza decade? Le possibilitÃ  ci sono, tuttavia...

Ecco la discesa fredda che saltuariamente viene contemplata per l'inizio della terza decade di dicembre da alcuni modelli. La mappa è incentrata per giovedi 21 dicembre.

Lasciando da parte la scadenza previsionale ancora molto impervia e passibile quindi di molti cambiamenti, concentriamo il nostro sguardo sul comportamento del vortice polare che con le sue accelerate o frenate condiziona per intero le sorti del nostro inverno.

Dopo una forte fase di accelerazione che sta determinando la mitezza che stiamo vivendo, dovrebbe intervenire una frenata sul finire della seconda decade di dicembre. Il problema sarà stabilire l'entità di questa frenata e soprattutto se essa sarà sufficiente a veicolare uno scambio meridiano nord-sud come quello rappresentato in figura.

In altre parole, parte del freddo che si accumulerà in sede polare durante la fase di accelerazione del vortice, potrebbe essere scaricato verso sud come mostra questa mappa termica a 1500 metri valida sempre per giovedi 21 dicembre:

Si tratterebbe in sostanza di un'ondata fredda non da poco e contrassegnata anche da episodi nevosi a quote molto basse. Detta in altri termini, un brusco ritorno dell'inverno sull'Italia dopo la fase mite che ci accompagnerà per gran parte della seconda decade.

Possibilità che questa dinamica possa accadere? Per il momento ancora medio-bassa, attorno al 40%. Troppi dubbi sono da sciogliere in merito alla "bontà" della frenata del vortice polare che, come anticipato, dovrebbe avvenire al termine della seconda decade dicembrina.

Successivamente si può già ipotizzare una nuova accelerata del getto atlantico che attorno a Natale potrebbe far "cadere" il blocco anticiclonico verso sud, consegnando l'Italia nuovamente alla mitezza. Insomma, attorno a Natale potrebbe accadere una cosa del genere:

Freddo cancellato dall'Italia (a parte nebbie ed inversioni termiche) e ripresa di correnti occidentali umide a lambire le regioni settentrionali con qualche precipitazione.

Nei prossimi giorni seguiremo attentamente l'evoluzione, alla luce delle prossime emissioni dei modelli. Di conseguenza non perdete tutti i nostri aggiornamenti.

