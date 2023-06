Meteo 15 giorni: CALDO INTENSO in arrivo, ma forse non durerà...

Dopo una lunga serie di giornate caratterizzate da tempo instabile e non caldo, l'estate uscirà allo scoperto nell'arco della settimana prossima, proponendo un promontorio anticiclonico stabilizzante sull'Italia. Spazio quindi al sole e al caldo, che al centro-sud potrebbe essere anche intenso nella parte centrale della settimana prossima.

La prima mappa mostra la fase culminante dell'alta pressione africana che avremo sull'Italia; la cartina si riferisce alla giornata di giovedi 22 giugno:

Situazione estiva classica, con il flusso atlantico a scorrere a latitudini molto elevate. Mediterraneo ed Italia sotto la protezione dell'alta pressione con tempo buono da nord a sud.

Sul fronte delle temperature, ecco il quadro dei valori termici previsti a 1500 metri per la giornata in parola, ovvero giovedi 22 giugno: Prendendo per buona l'isoterma + 20° a 1500 metri come il confine del caldo moderato ed intenso, questa sarà la situazione.

Tutto il centro-sud, isole comprese, sarà sotto caldo intenso. Le regioni settentrionali invece se la caveranno con un caldo moderato, solo a tratti intenso.

Quanto potrebbe durare? I modelli odierni non danno una persistenza della canicola molto a lungo. In altre parole, passato il culmine, il promontorio africano potrebbe nuovamente spostarsi ad ovest, aprendo la via a correnti più fresche ed instabili da nord-ovest sull'Italia. Ecco cosa contempla la media degli scenari americana valida per lunedi 26 giugno:

Il promontorio africano andrà a tormentare la Penisola Iberica, mentre da noi la bolla calda dovrebbe sgonfiarsi. Ecco infatti le temperature previste a 1500 metri sulla verticale del nostro Paese nella giornata medesima, ovvero lunedi 26 giugno:

L'isoterma + 20° a 1500 metri tenderà ad indietreggiare e sull'Italia si farà strada un caldo decisamente più sopportabile, condito da qualche temporale sui rilievi nel pomeriggio.

