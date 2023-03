Meteo 15 giorni: APRILE debutta con un clima INSTABILE e piuttosto freddo...e la PIOGGIA?

Aprile, ogni goccia è un barile. Citiamo questo famoso proverbio non a caso, per ricordare che il secondo mese della primavera meteorologica avrebbe le possibilità per mettere un freno al grave deficit idrico che attanaglia il settentrione. La pioggia può arrivare anche a maggio e giugno, ma in questi mesi si perde "democraticità" sul fronte dei fenomeni, con le precipitazioni che iniziano ad avere carattere temporalesco, quindi localizzate e poco utili alla causa idrica.

In altre parole, aprile è l'ultimo mese che può ancora garantire piogge ben distribuite su molte regioni italiane; di conseguenza se anch'esso dovesse fallire, ci si potrà attaccare solo ai temporali estivi per lenire l'arsura di una parte del territorio italico.

Secondo la media degli scenari del modello americano, l'inizio del nuovo mese potrebbe essere all'insegna dell'instabilità e di un clima non propriamente mite. Ecco cosa si prevede per martedi 4 aprile:

Migrazione dell'alta pressione alle alte latitudini e corridoio fresco ed instabile da nord-est ad interessare l'Italia. Gli abitanti del settentrione storceranno con ragione un po' il naso davanti ad una mappa del genere. Se infatti analizziamo la probabilità di pioggia a scala italica per il medesimo giorno, notiamo che la "festa piovosa" non riguarderebbe le aree tanto bisognose (In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Per carità, al giorno d'oggi le piogge sono ben accette sull'intero territorio italico, ma come vedete si riproporrebbe l'odioso clichè per il settore di nord-ovest, che verrebbe interessato poco da questa situazione. Bene invece il resto d'Italia, in modo particolare il versante adriatico e il meridione, dove la probabilità di pioggia oscilla al momento tra elevata e molto elevata.

Successivamente, potrebbero arrivare occasioni piovose anche per il nord in quanto sul Mediterraneo potrebbe formarsi una depressione. Ecco cosa prevede la media degli scenari americana per sabato 8 aprile:

Una situazione di questo tipo dovrebbe accontentare molte regioni sul fronte delle piogge. Di seguito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia attesa per il periodo pasquale in Italia:

Probabilità di pioggia tra media ed elevata su gran parte della nostra Penisola, anche al nord. Nei prossimi giorni seguiremo passo passo la situazione...e voi restate sintonizzati su MeteoLive!

