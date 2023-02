Meteo 15 giorni: alta pressione vincente, ma avremo anche alcuni DISTURBI

L'ondata di freddo che ha portato un po' di inverno sull'Italia, sta per lasciarci. Siamo infatti agli sgoccioli, in attesa che il solito panciuto anticiclone faccia piazza pulita di freddo e fenomeni da nord a sud.

A partire dal prossimo week-end fino al giorno 15 febbraio tutta l'Italia conoscerà una fase stabile, piuttosto mite, con la qualità dell'aria che andrà peggiorando nelle nostre città. Si farà sotto anche qualche banco di nebbia che potrebbe offuscare la notte ed il primo mattino delle aree di pianura del nord e le vallate interne del centro.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a giovedi 16 febbraio, notiamo l'alta pressione in fase di stanca e potenzialmente attaccabile da parte delle correnti miti da ovest.

Dalla mappa si notano due distinte perturbazioni che muovendosi verso levante troveranno campo avverso per via dell'alta pressione campeggiante più ad est.

Nei giorni seguenti qualche precipitazione in più sull'Italia potrebbe arrivare, anche se in un contesto piuttosto mite. La mappa della probabilità di pioggia in sede italica, valida per sabato 18 febbraio, mostra quanto detto poco sopra:

Su tutta la Penisola la probabilità di pioggia si prevede in aumento, stante il calo della pressione indotto dai sistemi frontali sopra menzionati.

Non si tratterebbe comunque di un cambiamento risolutivo. Arrivando a mercoledi 22 febbraio, notiamo come sostanzialmente la figura di alta pressione resti ancora in piedi pur avendo subito disturbi:

In definitiva, è probabile che tra il 16 e il 18-19 febbraio ci possa essere qualche pioggia qua e la, seguita però dal ritorno dell'anticiclone. Per il momento la dinamica atmosferica più probabile sembra essere questa; vedremo se nei prossimi giorni avremo delle novità, continuate a seguirci!

