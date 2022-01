Meteo 15 giorni: alta pressione con DISTURBI fino a fine mese, poi forse un CAMBIAMENTO

Gennaio si concludera così come era iniziato: sui settori orientali europei avremo l'inverno con frequenti ondate di gelo e nevicate; viceversa, su tutto il settore centro-occidentale del Continente e gran parte d'Italia, la stagione invernale seguiterà a latitare, annichilita da un mostro anticiclonico che non ne vuole sapere di spostarsi.

La media degli scenari del modello americano valida per domenica 30 gennaio mostra la stessa situazione da giorni, se non da settimane:

L'anticiclone "mangia inverno" resterà ben saldo sull'Europa occidentale e nulla verrà compiuto per poterlo scardinare. Con questa situazione, l'inverno seguiterà ad abbattersi più ad est, verso la Grecia e la Turchia, lasciando ai settori orientali italiani solo le briciole sia di freddo che di fenomeni nevosi.

Sul resto d'Italia, vale a dire al nord e sul Tirreno, la stagione praticamente non esisterà. Le uniche cose che ci ricorderanno dell'inverno saranno le nebbie e le inversioni termiche sulle pianure e le bassure. Sui colli e sui monti sembrerà primavera ed avremo una completa mancanza di neve.

Vi sono spiragli di cambiamento? Come abbiamo accennato anche nei giorni scorsi, nei primi giorni di febbraio l'alta pressione si abbasserà di latitudine, ma non uscirà completamente dalla scena mediterranea; la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 3 febbraio mostra quanto appena detto:

Le Isole Britanniche e il nord della Francia verranno liberate; non ancora invece la Penisola Iberica e il Bacino occidentale del Mediterraneo che seguiteranno ad avere una pressione più alta del normale.

Questa situazione, tuttavia, potrebbe garantire un regime di maggiore variabilità in Italia con clima mite, qualche pioggia, ma senza perturbazioni importanti. Potrebbe essere l'inizio di un cedimento più marcato dell'alta pressione che potrebbe avvenire successivamente, ma è davvero presto per parlarne in questa sede. Vedremo...

