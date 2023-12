Metà mese ancora con il MALTEMPO, ma il FREDDO?

Il maltempo non smetterà di interessare la nostra Penisola nemmeno a metà dicembre, anche se il contesto termico non dovrebbe essere particolarmente freddo. Infatti, una nuova perturbazione si presenterà puntuale sull'Italia tra martedi 12 e mercoledi 13 dicembre portando un buon carico di pioggia e di neve sulle aree alpine.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 13 dicembre:

In bella mostra una perturbazione atlantica che sarà in piena azione sull'Italia con il suo carico di precipitazioni.

La mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, mostra infatti quanto segue - vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ad eccezione della Sicilia, parte della Calabria e della Puglia dove la probabilità di pioggia sarà bassa, sul resto d'Italia la medesima probabilità sarà media o elevata. La neve cadrà però solo sui settori alpini a quote non particolarmente basse stante le temperature non fredde.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a sabato 16 dicembre, l'alta pressione atlantica potrebbe allungare un lembo verso la nostra Penisola, anche se le regioni centro-meridionali resteranno all'interno di una blanda circolazione di bassa pressione con un clima variabile, ma sempre non freddo:

Notate il sollevamento del flusso atlantico in corrispondenza della Penisola Iberica e la presenza di una depressione con incertezze sul settore centro-meridionale italico in un contesto abbastanza mite. In altre parole, tempo in miglioramento al nord e sui settori di ponente, un po' instabile al sud e sul medio Adriatico con qualche pioggia a rovescio.

