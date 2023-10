MALTEMPO: perturbazioni a raffica fino a fine mese, poi...

La situazione meteorologica in Italia vedrà il dominio pressoche indiscusso delle correnti atlantiche almeno fino al termine del mese di ottobre. Di conseguenza aspettiamoci altri passaggi perturbati in un contesto termico però non freddo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 31 ottobre:

E' evidente il dominio pressochè indiscusso delle correnti oceaniche che manterranno l'Italia sotto un regime complessivamente depressionario. In altre parole, saranno possibili altre situazioni piovose che potrebbero presentarsi anche intense specie al centro-nord.

A tal proposito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per martedi 31 ottobre. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo una probabilità di pioggia elevata tra Liguria, Toscana e arco alpino centro-orientale; probabilità di pioggia medio-alta anche sul restante nord e al centro ad eccezione della Sardegna e dell'Abruzzo. Al sud seguiterà invece a piovere poco con i rovesci che si limiteranno ad interessare la Campania.

Volgendo lo sguardo a prua, cerchiamo ora di capire cose potrebbe accadere nei primi giorni di novembre; la terza mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di sabato 4 novembre:

Notiamo come le correnti occidentali continueranno ad interessare l'Europa centro-settentrionale. L'alta pressione delle Azzorre proverà ad estendere un lembo verso l'Europa occidentale, ma non dovrebbe arrivare all'Italia. In altre parole, la nostra Penisola verrà ancora interessata da condizioni di variabilità con un calo del regime precipitativo e forse qualche grado in meno.

