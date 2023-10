L'AUTUNNO sfiderà l'ESTATE INDOMABILE! La tendenza per la seconda decade di ottobre

Occhi puntati all'inizio della seconda decade di ottobre. Le mappe continuano a confermare il progressivo sgonfiamento dell'alta pressione ed una maggiore convinzione delle correnti atlantiche che proveranno ad inserirsi sul Mediterraneo e l'Italia. Sarà un processo abbastanza lungo e laborioso, che dovrebbe comunque portare a qualche risulato, oltre ad una maggiore presenza dell'autunno sull'Italia.

Il problema è che si sta ragionando a scadenze temporali molto impervie, di conseguenza si può parlare solo di possibili linee di tendenza e non di una previsione in senso stretto.

Confermiamo anche in questa sede che fino all'inizio della settimana prossima sull'Italia non succederà nulla. La prima mappa che analizziamo è la media degli scenari americana valida per giovedi 12 ottobre:

Notiamo un'alta pressione in fase di stanca, ma che avrà ancora la forza di spingere un promontorio verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Notiamo altresì il maggiore vigore delle correnti occidentali che lentamente si avvicineranno all'arco alpino, apportando qualche fenomeno qua e la al nord e sul Tirreno.

La seconda mappa mostra la probabilità di pioggia a scala italica valida per giovedi 12 ottobre. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo una probabilità media di avere precipitazioni su parte del settentrione e del Tirreno. Le altre regioni avranno una probabilità ancora bassa, se non del tutto nulla dove vedete il colore bianco.

Cosa succederà successivamente? Attorno alla metà del mese la probabilità di pioggia tenderà ad aumentare sull'Italia, stante una maggiore penetrazione delle correnti occidentali sul Mediterraneo; ecco infatti la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per il giorno 15 ottobre:

Notiamo le piogge, sempre con probabilità media, che si estenderanno a gran parte delle regioni settentrionali ed al Tirreno, accompagnando anche un calo progressivo delle temperature. Insomma, l'autunno proverà ad entrare in scena sull'Italia driblando mille ostacoli...speriamo che ci riesca.

RIASSUMENDO: L’alta pressione che ha portato un caldo anomalo sull’Italia nelle ultime settimane, entrerà in una fase di stanca dopo il 10 ottobre e potrebbe lasciare spazio alle correnti atlantiche che portano l’autunno. Le mappe meteo mostrano una tendenza al cambiamento del tempo a partire dalla seconda metà di ottobre, con una maggiore probabilità di pioggia e un abbassamento delle temperature. Tuttavia, si tratta di scenari ancora lontani e non sicuri al 100%, quindi bisogna tenere conto della possibilità di variazioni.

