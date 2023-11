FREDDO in vista ed anche la NEVE potrebbe sorprendervi! Le ultimissime dai modelli a medio e lungo termine

Tra il week-end e l'inizio della settimana prossima la nostra Penisola verrà interessata da una fase fredda che prenderà le mosse dall'Europa centro-settentrionale e si estenderà al Mediterraneo e all'Italia. Le giornate più fredde sembrano al momento essere lunedi 4 e martedi 5 dicembre, quando in molti settori dell'Italia centro-settentrionale si avranno gelate di notte e al primo mattino.

Successivamente potrebbe iniziare l'opera di "addolcimento" dovuta alla risalita di aria più mite e umida dai quadranti meridionali, che scorrendo sopra il cuscino freddo ormai depositato al suolo, porebbe dare luogo a nevicate fino in pianura al nord ed a quote basse su parte del centro.

C'è però l'incognita che riguarda le precipitazioni: riusciranno realmente a risalire fino al settentrione o si fermeranno prima, negando nuovamente la neve?

La prima mappa che vi presentiamo è la media termica degli scenari a 1500 metri imbastita questo pomeriggio dal modello americano valida per mercoledi 6 dicembre:

Il freddo tenderà ad arroccarsi al nord e su parte dell'Italia centrale dove avremo isoterme negative alla medesima quota. Aria più mite sarà invece presente al sud, sulle Isole ed alle basse latitudini del Mediterraneo.

Sarà proprio la risalita verso nord della suddetta aria umida che potrebbe favorire nevicate sul Catino Padano. Il quadro della probabilità di avere precipitazioni in Italia per la giornata in parola mostra però alcune incertezze proprio sul nord Italia (vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Qualora la spinta dell'aria umida arrivasse anche al settentrione si avrebbero le suddette nevicate. E' una "prognosi" che verrà sciolta nei prossimi giorni, ma che per il momento ci lascia ancora sul "chi va la" sul fronte nevoso al nord.

Volgendo lo sguardo a prua ed arrivando al 10 dicembre, per il momento non sembrano esserci alte pressioni in vista. Ecco la media degli scenari del modello americano valida per domenica 10 dicembre:

Sembra formarsi una sorta di canale perturbato diretto dal vicino Atlantico verso il Mediterraneo (frecce blu) che rinnoverebbe l'instabilità sull'Italia accompagnata da un clima abbastanza freddo. Infatti, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata (domenica 10 dicembre) mostra una probabilità media o elevata di avere precipitazioni praticamente su tutta l'Italia.

